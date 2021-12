ОФИЦИАЛЬНО. 38-летний Жадсон стал игроком Витории Салвадор

Как и сообщалось накануне, 38-летний бывший полузащитник «Шахтера» Жадсон перешел в бразильский клуб «Витория» из Салвадора.

Футболист присоединился к клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на один сезон.

JADSON É DO LEÃO!!! 🔴⚫️



O camisa 10 é o mais novo contratado do rubro-negro para a temporada. No currículo, Jadson ostenta mais de 20 títulos, incluindo os brasileiros de 2015 e 2017 pelo Corinthians, a Copa Sul-Americana de 2012 pelo São Paulo e de 2021 pelo Athletico PR. pic.twitter.com/PHLPBI3rQW