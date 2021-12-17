ОФИЦИАЛЬНО. 38-летний Жадсон стал игроком Витории Салвадор

Экс-футболист «Шахтера» продолжит карьеру в бразильской Серии С

  • 17.12.2021 21:40
  • 1467 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. 38-летний Жадсон стал игроком Витории Салвадор
© ФК Витория Салвадор. Жадсон

Как и сообщалось накануне, 38-летний бывший полузащитник «Шахтера» Жадсон перешел в бразильский клуб «Витория» из Салвадора.

Футболист присоединился к клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на один сезон.

Отметим, что «Витория» Салвадор по итогам розыгрыша бразильской Серии В вылетела в Серию С, где Жадсон и попробует помочь команде вернуться во второй по силе дивизион тамошнего футбола.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности