В 38 заканчивать рано. Легендарный Жадсон готовится перейти в новый клуб

Что правда, хавбек с каждым сезоном опускается все ниже и ниже в иерархии

  • 17.12.2021 10:29
  • 1638 просмотров
  • 1 комментарий
В 38 заканчивать рано. Легендарный Жадсон готовится перейти в новый клуб
© ФК Аваи. Жадсон

Легендарный экс-хавбек «Шахтера» Жадсон, ставший автором победного мяча «горняков» в финале Кубка УЕФА-2009, в свои 38 лет не планирует завершать профессиональную карьеру.

В последнее время Жадсон был на контракте в клубе бразильской Серии В «Аваи», который сумел выиграть повышение в классе, однако опытный хавбек провел всего 9 матчей, в которых не сумел отличиться голевыми действиями.

По окончании сезона контракт Жадсона истек, и он получил статус свободного агента.

Ныне слухи сватают ветерана в «Виторию», которая вылетела в Серию С, и испытывает ряд проблем. В частности, клубу будет запрещено регистрировать новичков из-за долгов по предыдущим трансферам, но Жадсона они могут успеть заявить до конца пятницы, воспользовавшись бюрократическими лазейками в регламенте.

Напомним, Жадсон вернулся в Бразилию из «Шахтера» еще в январе 2012 года, после чего на короткое время выезжал поиграть в Китай, но в основном выступает на родине.

Источник — Futebol Interior

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 17.12.2021 10:54
    0
    Три сиськи на задсона
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