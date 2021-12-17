В 38 заканчивать рано. Легендарный Жадсон готовится перейти в новый клуб

Легендарный экс-хавбек «Шахтера» Жадсон, ставший автором победного мяча «горняков» в финале Кубка УЕФА-2009, в свои 38 лет не планирует завершать профессиональную карьеру.

В последнее время Жадсон был на контракте в клубе бразильской Серии В «Аваи», который сумел выиграть повышение в классе, однако опытный хавбек провел всего 9 матчей, в которых не сумел отличиться голевыми действиями.

По окончании сезона контракт Жадсона истек, и он получил статус свободного агента.

Ныне слухи сватают ветерана в «Виторию», которая вылетела в Серию С, и испытывает ряд проблем. В частности, клубу будет запрещено регистрировать новичков из-за долгов по предыдущим трансферам, но Жадсона они могут успеть заявить до конца пятницы, воспользовавшись бюрократическими лазейками в регламенте.

Напомним, Жадсон вернулся в Бразилию из «Шахтера» еще в январе 2012 года, после чего на короткое время выезжал поиграть в Китай, но в основном выступает на родине.