Пошел на понижение. Известный экс-хавбек Шахтера перешел в Аваи

37-летний атакующий полузащитник Жадсон остаток сезона в чемпионате Бразилии проведет в составе «Аваи», выступающего в Серии Б.

Жадсон, контракт которого принадлежит «Атлетико Паранаэнсе», будет выступать за команду из низшей лиги на правах аренды, рассчитанной до конца года, и попробует помочь «Аваи» выйти в Серию А.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Паранаэнсе» расторгнет контракт с Жадсоном, но в итоге стороны нашли другой формат прощания, так как в конце года у ветерана истечет срок соглашения с клубом Серии А, и тот не имеет намерений его продлевать.

Напомним, Жадсон выступал за «Шахтер» с 2005 по 2011 годы. Именно он является автором первого гола, забитого на «Донбасс Арене», а также отличился решающим мячом, забитым в ворота «Вердера» в финале Кубка УЕФА-2008/09.