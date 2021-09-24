Пошел на понижение. Известный экс-хавбек Шахтера перешел в Аваи

Жадсон будет играть в бразильской Серии Б

  • 24.09.2021 10:59
  • 2436 просмотров
  • 3 комментария
Пошел на понижение. Известный экс-хавбек Шахтера перешел в Аваи
© ФК Аваи. Жадсон

37-летний атакующий полузащитник Жадсон остаток сезона в чемпионате Бразилии проведет в составе «Аваи», выступающего в Серии Б.

Жадсон, контракт которого принадлежит «Атлетико Паранаэнсе», будет выступать за команду из низшей лиги на правах аренды, рассчитанной до конца года, и попробует помочь «Аваи» выйти в Серию А.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Паранаэнсе» расторгнет контракт с Жадсоном, но в итоге стороны нашли другой формат прощания, так как в конце года у ветерана истечет срок соглашения с клубом Серии А, и тот не имеет намерений его продлевать.

Напомним, Жадсон выступал за «Шахтер» с 2005 по 2011 годы. Именно он является автором первого гола, забитого на «Донбасс Арене», а также отличился решающим мячом, забитым в ворота «Вердера» в финале Кубка УЕФА-2008/09.

Источник — ФК Аваи

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 24.09.2021 11:24
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Oxrannik.ua, 24.09.2021 11:20
    Почему есть чем Динамо гнобить знатно шарит 😂😂
    у тебя ошибка в предложении, динамо с заглавной буквы
    Ссылка
    Oxrannik.ua
    online
    Oxrannik.ua, 24.09.2021 11:20
    -2
    ayzek biliberdocich, 24.09.2021 11:02
    я думал он уже закончил карьеру. видимо челу кроме футбола больше нечем заняться.
    Почему есть чем Динамо гнобить знатно шарит 😂😂
    Ссылка
    ayzek biliberdocich
    online
    ayzek biliberdocich, 24.09.2021 11:02
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    я думал он уже закончил карьеру. видимо челу кроме футбола больше нечем заняться.
    Ссылка
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