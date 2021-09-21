Экс-хавбек Шахтера Жадсон покинул Атлетико Паранаэнсе

Бывший полузащитник и автор победного гола «Шахтера» в финале Кубка УЕФА-2008/09 Жадсон досрочно покинул «Атлетико Паранаэнсе», за который выступал с октября минувшего года.
В то же время завершать карьеру Жадсон пока не планирует и уже начал поиск нового клуба, который должен базироваться неподалеку от места жительства игрока.
Ныне главным претендентом на Жадсона является «Лондрина» - клуб, представляющий родной город Жадсона.
Президент «Лондрины» Сержио Малучелли уже контактировал с Жадсоном и его агентом на предмет подписания контракта, но осложняет сделку положение команды, которая пока идет в зоне вылета бразильской Серии Б.
Источник — TNT Sports
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