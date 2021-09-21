Экс-хавбек Шахтера Жадсон покинул Атлетико Паранаэнсе

В услугах 37-летнего ветерана заинтересована «Лондрина»

  • 21.09.2021 15:49
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Экс-хавбек Шахтера Жадсон покинул Атлетико Паранаэнсе
© ФК Атлетико Паранаэнсе. Жадсон

Бывший полузащитник и автор победного гола «Шахтера» в финале Кубка УЕФА-2008/09 Жадсон досрочно покинул «Атлетико Паранаэнсе», за который выступал с октября минувшего года.

В то же время завершать карьеру Жадсон пока не планирует и уже начал поиск нового клуба, который должен базироваться неподалеку от места жительства игрока.

Ныне главным претендентом на Жадсона является «Лондрина» - клуб, представляющий родной город Жадсона.

Президент «Лондрины» Сержио Малучелли уже контактировал с Жадсоном и его агентом на предмет подписания контракта, но осложняет сделку положение команды, которая пока идет в зоне вылета бразильской Серии Б.

Источник — TNT Sports

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