Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин думает о смене клубной прописки, сообщает OneFootball.

«Сливочные» не будут чинить препятствий для трансфера 25-летнего голкипера. За него они планируют получить сумму в пределах 25-35 млн евро.

Сам Андрей уже дал понять, что хочет играть, а не быть дублером, поэтому он будет готов перейти только в тот клуб, где ему будет гарантировано стабильное место в стартовом составе.

Отмечается, что украинец не желает проводить еще несколько лет под руководством тренера, в планы которого он не будет входить.

В текущем сезоне Лунин сыграл в составе «Реала» 5 матчей и пропустил 8 голов. Контракт Андрея с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 20 млн евро.