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Испания
30 декабря 2024, 23:08 |
2222
1

Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца

Андрей планирует сменить команду

30 декабря 2024, 23:08 |
2222
1
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин думает о смене клубной прописки, сообщает OneFootball.

«Сливочные» не будут чинить препятствий для трансфера 25-летнего голкипера. За него они планируют получить сумму в пределах 25-35 млн евро.

Сам Андрей уже дал понять, что хочет играть, а не быть дублером, поэтому он будет готов перейти только в тот клуб, где ему будет гарантировано стабильное место в стартовом составе.

Отмечается, что украинец не желает проводить еще несколько лет под руководством тренера, в планы которого он не будет входить.

В текущем сезоне Лунин сыграл в составе «Реала» 5 матчей и пропустил 8 голов. Контракт Андрея с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 20 млн евро.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Simar_kr
В сенсі гарантовано місце в основі???? Тобто він нікуди не збирається  переходити ,  бо в жодній  команді, навіть в УПЛ, його не будуть ставити в основу бо він сидів на лавці у Реалі))))
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