Известная британка снялась с турнира в Окленде. Сыграет ли на Aus Open?

Известная 22-летня британская теннисистка Эмма Радукану, которая в 2021 году выиграла US Open, снялась с хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В 1-м раунде британка должна была сыграть проти Робин Монгомери (США, WTA 117), однако из-за проблем со спиной пришлось отказаться от участия. В основной сетке соревнований ее заменила Маи Хонтама (Япония, WTA 157), которая получила статус лаки-лузера.

Пока что неизвестно, сыграет ли Эмма на Asutralian Open 2025 (12–26 января). Сообщается, что Радуканку отправится в Мельбурн уже сейчас и попробует подготовиться к старту мейджора.

31 декабря из-за травмы правого голеностопа турнир в Окленде покинула и украинка Юлия Стародубцева.