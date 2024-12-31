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  4. Известная британка снялась с турнира в Окленде. Сыграет ли на Aus Open?
WTA
31 декабря 2024, 08:02 |
136
0

Известная британка снялась с турнира в Окленде. Сыграет ли на Aus Open?

У Эммы Радукану проблемы со спиной

31 декабря 2024, 08:02 |
136
0
Известная британка снялась с турнира в Окленде. Сыграет ли на Aus Open?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Известная 22-летня британская теннисистка Эмма Радукану, которая в 2021 году выиграла US Open, снялась с хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В 1-м раунде британка должна была сыграть проти Робин Монгомери (США, WTA 117), однако из-за проблем со спиной пришлось отказаться от участия. В основной сетке соревнований ее заменила Маи Хонтама (Япония, WTA 157), которая получила статус лаки-лузера.

Пока что неизвестно, сыграет ли Эмма на Asutralian Open 2025 (12–26 января). Сообщается, что Радуканку отправится в Мельбурн уже сейчас и попробует подготовиться к старту мейджора.

31 декабря из-за травмы правого голеностопа турнир в Окленде покинула и украинка Юлия Стародубцева.

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Эмма Радукану травма травма спины WTA Окленд Australian Open 2025 Робин Монтгомери Маи Хонтама
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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