Легендарный для Шахтера бразилец заявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Шахтера» Жадсон объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

«В этом году я покинул «Виторию» из Салвадора и, посоветовавшись с женой и детьми, решил завершить карьеру. Я думаю, что это были замечательные годы, достижения, возможность познакомиться с важными людьми».

«Я просто хочу поблагодарить Бога, мою семью, всех, кто участвовал в моей карьере. Я вышел на пенсию. Сегодня я веду свой бизнес в Куритибе и Лондрине, у меня другие интересы», - сказал Жадсон.

Напомним, Жадсон с 2005 по 2012 годы выступал за донецкий «Шахтер». Он является легендой в новейшей истории «горняков». Именно этот полузащитник забил победный гол «Шахтера» в финале Кубка УЕФА-2009 в ворота «Вердера», а также отличился первым в истории мячом, забитым на «Донбасс Арене».

Всего на счету Жадсона 272 матча, 63 забитых мяча и 42 результативные передачи за «Шахтер». После ухода из донецкой команды бразилец выступал за «Сан-Паулу», «Коринтианс», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Атлетико Паранаэнсе», «Аваи» и «Виторию» Салвадор.