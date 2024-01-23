Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2003/04

Зимнее окно сезона-2023/24 в украинской Премьер-лиге обещает быть довольно насыщенным. Как минимум на уровне слухов в отечественный чемпионат пресса различных стран сватает немало весьма интересных футболистов, да и покинуть нашу лигу могут некоторые ее признанные звезды.

Впрочем, большого количества трат на рынке УПЛ все-таки ждать не стоит. Поэтому всегда найдется время вспомнить и проанализировать прошлые входящие трансферы отечественных клубов. В качестве объекта для ностальгии мы привычно обратились к рубрике «Двадцать лет спустя», и предлагаем освежить в памяти ключевые сделки клубов УПЛ, которые состоялись в зимнее трансферное окно сезона-2003/04…

7. Александр Амисулашвили

Сумма сделки: 650 тысяч евро

Маршрут трансфера: «Динамо» Тбилиси → «Динамо» Киев

crystalsport.ge. Александр Амисулашвили (слева)

Грузинский центрбек Александр Амисулашвили переехал из тбилисского «Динамо» в киевское на фоне значительных успехов на родине. В 2003 году футболист стал чемпионом и обладателем Кубка Грузии, а незадолго до этого дебютировал в национальной команде этой страны. В Киеве на Амисулашвили, очевидно, делали ставку как на последователя Кахи Каладзе, однако повторить невероятно успешную карьеру своего соотечественника Александр так и не сумел.

Всего за «Динамо» Киев Амисулашвили провел только два поединка в рамках Кубка Украины. Впоследствии «бело-синие» пытались пристроить молодого футболиста в аренду в другой коллектив, надеясь, что там Амисулашвили раскроет весь свой потенциал, но этого так и не произошло. После выступлений за «Днепр» и «Таврию» Александр на правах краткосрочных аренд поиграл в россии за «шинник» и «спартак» из нальчика, а летом 2007 года киевскому клубу повезло договориться с «красно-белыми» о полноценной продаже грузинского легионера за 400 тысяч евро.

В «спартаке» из нальчика Амисулашвили стал одним из лидеров команды, что позволило ему в 2010 году переехать в турецкий «Кайсериспор», где очень грамотно распорядились кадровым активом, и продали грузинского защитника всего через шесть месяцев обратно в россию амбициозному и богатому «краснодару», отвалившему за Амисулашвили 3 миллиона евро. Впоследствии Александр менял клубы уже исключительно на правах свободного агента: «крылья советов», «Интер» Баку, «Каршияка», «Динамо» Тбилиси. В рядах последнего Амисулашвили в сезоне-2015/16 еще раз стал чемпионом Грузии, а затем завершил активные выступления.

В настоящий момент 41-летний Александр Амисулашвили является ассистентом главного тренера молодежной сборной Грузии. С января 2021-го он помогает Рамазу Сванадзе.

6. Сергей Корниленко

Сумма сделки: 1,5 миллиона евро

Маршрут трансфера: «динамо» минск → «Динамо» Киев

pressball.by. Сергей Корниленко (слева)

В те годы руководство и селекционеры киевского «Динамо», очевидно, еще продолжали пребывать на волне энтузиазма и считали, что на постсоветском пространстве можно найти достаточное количество очень талантливых и мастеровитых исполнителей. Однако примеры Кахи Каладзе, Александра Хацкевича и Валентина Белькевича оказались единичными, и поставить «на поток» подобного рода кадровую политику «бело-синим» так и не удалось.

Переезд Сергея Корниленко в январе 2004 года из минска в Киев был вызван выдающейся результативностью форварда в чемпионате беларуси. В частности, в высшей лиге-2003 Корниленко забил 18 мячей в 29 поединках, чем помог минскому «динамо» занять третье место, а сам наряду с Геннадием Близнюком из «гомеля» стал лучшим бомбардиром турнира. В Киеве же тогда как раз успели разочароваться в нигерийце Лаки Идахоре, отправленном в «Ворсклу», и подыскивали толкового партнера-конкурента для Максима Шацких.

Корниленко отыграл за «Динамо» только во второй половине сезона-2003/04, отличившись 2 забитыми мячами в 9 матчах УПЛ. Затем в киевской команде произошла смена главного тренера – Михайличенко на Сабо, – что для белорусского форварда стало началом конца карьеры в Киеве. Корниленко был отпущен в аренду в «Днепр», где сумел раскрыться и летом 2005 года был выкуплен за 300 тысяч евро.

В 2008-м «Днепр» продал белоруса за 400 тысяч евро в «томь», и практически всю оставшуюся часть профессиональной карьеры Корниленко отыграл на территории страны-агрессора. Исключение составила только вторая половина сезона-2010/11, когда белоруса в аренду взял английский «Блэкпул», за который Сергей сыграл лишь 6 поединков. Карьеру футболиста Корниленко завершил летом 2019 года, а спустя несколько месяцев стал спортивным директором «крыльев советов». В феврале 2021-го белорус возобновил выступления на поле, но сделал это лишь для того, чтобы провести свой прощальный поединок в рамках официального матча, после чего уже окончательно повесил бутсы на гвоздь.

В настоящий момент 40-летний Корниленко продолжает выполнять функции спортивного директора «крыльев советов». В частности, летом 2021 года он помогал клубу из самары подписать экс-лидера полузащиты «Зари» Дмитрия Иванисеню, угробившего свою репутацию своими «приключениями на болотах» и отсутствием внятной реакции на начало полномасштабной войны россии против Украины.

3-5. Яя Туре

Сумма сделки: 2 миллиона евро

Маршрут трансфера: «Беверен» → «Металлург» Донецк

Getty Images/Global Images Ukraine. Яя Туре

Яя Туре оказался в Украине во многом случайно. Летом 2003 года его представители во главе с Дмитрием Селюком активно работали по трудоустройству футболиста в лондонский «Арсенал», однако в какой-то момент стало понятно, что ивуариец не сможет присоединиться в стане «канониров» к своему брату Коло, так как не получит разрешение на работу.

В итоге в начале 2004 года Селюк трудоустроил Туре в донецкий «Металлург», который заплатил за еще откровенно малоизвестного на тот момент африканца 2 миллиона евро. В Украине рослый и очень мощный Яя провел лишь полтора года. Он быстро стал одним из лидеров «Металлурга», однако почему-то не заинтересовал ни «Динамо», ни «Шахтер», скаутские отделы которых фокусировали свое внимание на других направлениях деятельности.

Летом 2005 года «Металлург» продал Туре в «Олимпиакос» за 2,7 миллиона евро, а уже через год греки отпустили ивуарийца в «Монако» за вдвое большую сумму – 5,5 миллионов. Еще через двенадцать месяцев, летом 2007-го, Туре стал футболистом «Барселоны», а в 2010-м за 30 миллионов евро переехал в «Манчестер Сити», который только-только начинал создавать свой «проект мечты» за деньги шейхов из ОАЭ.

Туре удалось выстроить феноменальную карьеру. Он дважды становился чемпионом Испании с «Барселоной» и трижды – чемпионом Англии с «Манчестер Сити», выигрывал Лигу чемпионов с каталонцами и Кубок африканских наций со сборной Кот-д’Ивуара. Четырежды кряду (в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах) Яя признавался Африканским футболистом года. Карьеру футболиста Туре завершил в начале 2020 года в китайском клубе «Циндао Хуанхай», выступавшем во втором дивизионе системы футбольных лиг Поднебесной.

В феврале 2021 года Яя Туре начал тренерскую карьеру. Символично, что она также связана с Украиной и с клубом из Донецка. На этот раз ивуариец полгода провел на должности ассистента главного тренера «Олимпика», а ныне 40-летний Яя входит в тренерский штаб итальянца Роберто Манчини в национальной сборной Саудовской Аравии.

3-5. Марис Верпаковскис

Сумма сделки: 2 миллиона евро

Маршрут трансфера: «Сконто» → «Динамо»

lsm.lv. Марис Верпаковскис

Если в лице Сергея Корниленко руководители и селекционеры «Динамо» видели физически мощного форварда для усиления первой команды, то вот латыш Марис Верпаковскис должен был стать таким себе вторым Сергеем Ребровым – юрким, техничным, быстрым, умеющим забить хлестким ударом почти с любой дистанции. Все эти качества Марис демонстрировал на родине, где перед трансфером в «Динамо» успел стать трехкратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка в рядах «Сконто».

В чемпионате Латвии-2003 Верпаковскис и вовсе забил 22 мяча в 25 поединках, что помогло «Сконто» выгодно продать форварда в Украину. В отечественной Премьер-лиге Марис не смог показать столь выдающейся результативности, но в целом выглядел весьма неплохо. За три года в «Динамо» он помог киевлянам один раз стать чемпионами страны, а в сезоне-2004/05 сыграл за «бело-синих» на групповой стадии Лиги чемпионов, отличившись 1 забитым мячом (в ворота «Реала») в 5 поединках.

В какой-то момент в карьере Верпаковскиса начался спад, а боссы «Динамо» не успели предвосхитить это событие и продать Мариса в зарубежный чемпионат с выгодой для клуба. В итоге прибалтиец на правах аренды поиграл за «Хетафе», «Хайдук» и «Сельту», а летом 2009-го перебрался в «Эрготелис» на правах свободного агента. В 2014-м Верпаковскис вернулся на родину, где через год стал чемпионом страны в рядах «Лиепаи», а в начале 2016-го объявил о завершении активных выступлений.

После окончания карьеры футболиста Верпаковскис стал президентом «Лиепаи», а в ноябре 2018 года перешел на пост исполнительного директора клуба «Рижская футбольная школа», или сокращенно РФШ. За последние три сезона этот коллектив дважды становился чемпионом Латвии и роль 44-летнего Мариса в успехах клуба, как пишут прибалтийские эксперты, весьма и весьма значительная.

3-5. Клебер

Сумма сделки: 2 миллиона евро

Маршрут трансфера: «Сан-Паулу» → «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Клебер

Бразильский форвард Клебер по прозвищу «Гладиатор» оказался в Украине в начале 2004 года и обошелся собственникам «Динамо» в 2 миллиона евро. Этого молодого на тот момент нападающего селекционеры «бело-синих» присмотрели на чемпионате мира среди молодежных команд-2003, на котором юные бразильцы стали триумфаторами, а решающий мяч в финале против испанцев (1:0) забил Фернандиньо, впоследствии также оказавшийся в УПЛ, но в рядах «Шахтера» и ставший легендой донецкого клуба.

Клеберу стать легендой «Динамо» не посчастливилось, хотя в целом он выступал достаточно неплохо и был крайне неприятным оппонентом для защитников любой команды. В УПЛ у Клебера было реноме футболиста, не брезгующего симуляциями и провокациями. О не самых лучших качествах характера бразильца впоследствии рассказывали и некоторые его экс-партнеры – в частности, Артем Милевский вспоминал как Клебер подбежал к Георгию Пееву и ударом со спины разбил болгарину лицо.

Впрочем, это не помешало Клеберу сыграть 105 матчей за «Динамо», в которых он отличился 36 забитыми мячами и 6 результативными передачами. В начале февраля 2009 года киевский клуб отпустил бразильца в «Крузейро», так и не раскрыв подробности того трансфера. Фактически до самого конца карьеры Клебер продолжал играть на родине – за «Крузейро», «Палмейрас», «Гремио», «Васко да Гама» и «Куритибу», но никаких серьезных трофеев так и не выиграл.

В конце 2018 года Клебер отбыл в США, где один сезон отыграл за «Остин Боулд» – команду из USL (второй дивизион в тамошней «футбольной экосистеме» после MLS). После этого Клебер завершил активные выступления и вернулся на родину, но не пожелал связывать дальнейшую жизнь с футболом. В настоящий момент Клеберу 40 лет, и о нем не так часто слышно в новостях, хотя если такие и попадают в прессу, то, как правило, связаны с какими-то скандальными ситуациями – в частности, в сентябре минувшего года СМИ информировали, что экс-форвард «Динамо» побил людей на автозаправке на окраине Сан-Паулу.

2. Игор Дуляй

Сумма сделки: 4 миллиона евро

Маршрут трансфера: «Партизан» → «Шахтер»

mondo.rs. Игор Дуляй

В Украину опорный полузащитник Игор Дуляй, являющийся воспитанником академии «Партизана», перебирался в начале 2004 года уже как сформировавшийся и достаточно опытный исполнитель. За 24-летнего на тот момент легионера донецкий клуб заплатил 4 миллиона евро, и на шесть сезонов практически закрыл все вопросы по поводу этой позиции, даже несмотря на уход впоследствии в ряды «зенита» анатолия тимощука.

Всего за «Шахтер» Дуляй провел 196 матчей (6 голов, 2 ассиста) и широко использовался Мирчей Луческу в системе ротации. При необходимости организации более строгой работы на оборону румынский наставник выпускал в основе Дуляя, Левандовски или Хюбшмана, когда же требовалось сфокусироваться на созидании, на поле объявлялся один «разрушитель», который поддерживал двух более атакующих хавбеков – Матузалема, Элано, Жадсона, а затем и Фернандиньо, очень успешно работавшего как на оборону, так и на атаку.

С «Шахтером» Дуляй стал 4-кратным чемпионом Украины, 2-кратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, но ключевой свой трофей с «горняками» добыл по итогам сезона-2008/09. Им стал Кубок УЕФА, причем в том соревновании Дуляй сыграл 5 поединков, в том числе 8 минут – в финальной битве с «Вердером» в Стамбуле.

В 2010 году Дуляй на правах свободного агента покинул «Шахтер» и оставшиеся четыре сезона до самого завершения карьеры играл за «Севастополь». Летом 2015-го Игор вернулся в «Шахтер», где вошел уже в тренерский штаб молодежки «горняков», затем помогал Паулу Фонсеке в первой команде, а летом 2019-го покинул Украину, отбыв на родину. Там Игор поначалу также был ассистентом главного тренера в «Партизане», но в 2022 году начал самостоятельную карьеру наставника, возглавив «Телеоптик».

С конца февраля 2023-го Дуляй, которому сейчас 44 года, является главным тренером «Партизана». Эту команду молодой специалист к зимней паузе в сербском чемпионате-2023/24 привел на первом месте в турнирной таблице и теперь попытается сделать чемпионом впервые за последние шесть лет, в течение которых бессменным триумфатором первенства оказывалась «Црвена Звезда».

1. Чиприан Марика

Сумма сделки: 5 миллионов евро

Маршрут трансфера: «Динамо» Бухарест → «Шахтер»

fundatiaciprianmarica.ro. Чиприан Марика

Чиприана Марику селекционеры «Шахтера» присмотрели в бухарестском «Динамо». На момент его переезда в Донецк главным тренером «горняков» еще являлся Бернд Шустер, работа которого в конце концов оказалась неудовлетворительной, и уже после увольнения немца у руля «Шахтера» возник Мирча Луческу. Под руководством соотечественника Марика постепенно дорос до статуса игрока основного состава, начал забивать важные мячи в еврокубках, в том числе и в Лиге чемпионов, хотя выдающейся результативностью никогда за период карьеры в Украине так и не отличался.

За право подписать Марику «Шахтер» заплатил 5 миллионов евро, из которых 1,5 миллиона пошли в карман футболиста, так как подобная опция была прописана в контракте форварда с «Динамо» Бухарест. Спустя три с половиной года «горняки» продали румынского нападающего в «Штутгарт» за 7 миллионов евро. Впрочем, реализовать себя в немецкой Бундеслиге Марика так и не сумел, проведя лишь один успешный сезон. Впоследствии Чиприан рассказывал журналистам, что после Румынии и Украины оказался не готов к такому жесткому стилю игры, который был присущ большинству команд Бундеслиги.

В 2013 году Марика покинул Германию, и перебрался в испанский «Хетафе», но там задержался лишь на сезон. Впоследствии румынский форвард выступал также за турецкий «Коньяспор», а доигрывать вернулся на родину, где в 2016 году в «Стяуа» и повесил бутсы на гвоздь. По сути, после ухода из «Шахтера» никаких высот и лавров Чиприан так и не снискал.

В настоящий момент 38-летний Марика остается в футболе. Он не пожелал идти в тренеры, зато является одним из акционеров (имеет около 10% акций) румынского «Фарула», ключевой фигурой в руководстве которого является легендарный Георге Хаджи.