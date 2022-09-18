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Румыния
18 сентября 2022, 13:27 | Обновлено 18 сентября 2022, 13:42
1476
1

«Вставай, это Германия!» Экс-игрок Шахтера вспомнил проблемы в Бундеслиге

Адаптироваться к новой лиге после Украины Чиприану Марике было крайне непросто

18 сентября 2022, 13:27 | Обновлено 18 сентября 2022, 13:42
1476
1
«Вставай, это Германия!» Экс-игрок Шахтера вспомнил проблемы в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиприан Марика

Экс-форвард сборной Румынии Чиприан Марика, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», вспомнил сложности, с которыми столкнулся после переезда из УПЛ в немецкую Бундеслигу.

«Прежде всего, мне было сложно психологически. Я не был готов к такой жесткой игре, к таким жестким людям. Я имею в виду то, что с первых тренировок меня били, в какой-то момент кто-то шел в подкат, кто-то бил локтем мне в шею. Помню, как я упал и ждал, когда придет врач, когда придет тренер, чтобы поднять меня и спросить: «Как дела? Что случилось?» Но тренер издалека лишь сказал мне: «Вставай, это Германия!» Никто не подошел ко мне, никто ничего не спросил о самочувствии. Это заставило меня засомневаться в правильности решении о переезде в Бундеслигу. Я начал анализировать варианты. Было ясно, что в то время я не был готов к игре в Германии», - рассказал Марика.

Напомним, Марика перешел из «Шахтера» в «Штутгарт» летом 2007 года за 7 миллионов евро. Всего в Германии румынский форвард отыграл шесть лет – за «Штутгарт» и «Шальке». На его счету 126 матчей, 24 гола и 17 ассистов в Бундеслиге.

В октябре 2016 года Марика принял решение о завершении карьеры. Ныне ему 36 лет.

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Чиприан Марика Шахтер Донецк Штутгарт Бундеслига чемпионат Германии по футболу
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Источник Sport.ro
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Весняна Сова
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