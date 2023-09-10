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Бразилия
10 сентября 2023, 10:20 |
4625
3

Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке

Клебер, похоже, не может жить спокойно на футбольной пенсии

10 сентября 2023, 10:20 |
4625
3
Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке
Getty Images/Global Images Ukraine. Клебер

40-летний бывший форвард «Динамо» Клебер по прозвищу «Гладиатор» накануне вляпался в очередной скандал.

Экс-футболист на окраине Сан-Паулу напал на сотрудников автозаправочной станции. Очевидцы отмечают, что Клебер был «явно расстроен» и прибыл «в поисках неприятностей», расталкивая людей, находившихся возле круглосуточного магазина.

Сперва Клебер толкнул одного из сотрудников на улице, а когда зашел внутрь заведения, то ударил другого работника по лицу. Обе жертвы уже обратились в полицейский участок и написали на экс-форварда «Динамо» заявление, однако сам «Гладиатор» успел скрыться с места происшествия до того, как туда прибыли правоохранители.

Однако потерпевшие записали номер автомобиля, на котором передвигался Клебер. Выяснилось, что бывший футболист пользовался арендованной машиной.

Видео, на котором оказался запечатлен момент нападения, уже пребывает в полиции, которая сейчас пытается разыскать Клебера, чтобы взять у него показания.

Нападение произошло на автозаправочной станции в престижном районе Сан-Паулу. По имеющейся информации, Клебер является завсегдатаем этого места, поскольку живет менее чем в квартале от него, и этот факт пугает сотрудников АЗС, которые опасаются повторения инцидента или новых репрессий со стороны экс-футболиста.

В июне нынешнего года имя Клебера уже появлялось в прессе в связи со скандалом о неуплате экс-форвардом «Динамо» алиментов на одну из своих дочерей. На тот момент «Гладиатор» не выполнял свои обязательства более года, а сумма задолженности превысила 116 тысяч бразильских реалов (почти 22 тысячи евро).

Напомним, Клебер, который играл за «Динамо» с 2004 по 2009 годы (105 матчей, 36 голов, 6 ассистов), завершил карьеру футболиста в конце 2020 года в американском клубе «Остин Боулд».

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Источник Portal R7
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Перець
Добре хоч меча не було в руках
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+2
zelc006
То його Гармаш навчив хйліганов мочити!
Ответить
0
Alexander Киев
дінама серце 
Ответить
-1
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