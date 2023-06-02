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Бразилия
02 июня 2023, 10:13 | Обновлено 02 июня 2023, 10:29
1073
0

В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев

Проблемы с законом у Клебера

02 июня 2023, 10:13 | Обновлено 02 июня 2023, 10:29
1073
0
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Клебер

Бывший нападающий киевского «Динамо» Клебер получил ордер об аресте.

Данное решение суда обязательно к выполнению в течение 30 дней.

Ходатайство об аресте Клебера было подано после того, как он более года не платил алименты на одну из своих дочерей.

Ныне 39-летний Клебер, который является воспитанником клуба «Сан-Паулу», ранее играл также среди прочего за «Гремио», «Палмейрас» и «Крузейро», а также в США за «Остин Болд».

Цвета киевского «Динамо» Клебер защищал с 2003-2008 годах. Он двукратный чемпион Украины и трех кратный победитель Кубка Украины и победитель Суперкубка.

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Клебер Динамо Киев суд арест Бразилия
Источник GaúchaZH
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