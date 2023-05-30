Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера

Суд бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул вынес постановление об аресте экс-звезды «Шахтера» Дугласа Косты, который настоящее время выступает в США за «Лос-Анджелес Гэлакси». Причина – неуплата алиментов.

В судебном решении говорится, что пока ордер на арест Дугласа Косты выдан не будет, так как тот постоянно проживает за границей. Но в документе указано, что Дуглас Коста подлежит немедленному аресту любым судебным приставом или полицейским органом, как только он окажется на территории Бразилии.

Адвокат Дугласа Косты Сержио Кейрос, комментируя судебное решение, заявил, что оно будет обжаловано.

«Мы верим в отмену решения по апелляции, уже направленной в судебные органы», - заявил представитель экс-вингера «Шахтера».

Отметим, что Дуглас Коста имеет действующий до 31 декабря нынешнего года контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Не так давно в СМИ сообщалось о желании вингера вернуться в родной «Гремио», если удастся договориться о полюбовном расторжении трудового договора с американским клубом, однако после событий вокруг указанного судебного решения футболист, очевидно, не будет спешить с решением о возвращении на родину.