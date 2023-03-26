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Бразилия
26 марта 2023, 11:39 |
137
0

Экс-вингер Шахтера Дуглас Коста может вернуться в Гремио, но с условием

Ныне бразилец выступает в США за «Лос-Анджелес Гэлакси»

26 марта 2023, 11:39 |
137
0
Экс-вингер Шахтера Дуглас Коста может вернуться в Гремио, но с условием
ФК Лос-Анджелес Гэлакси. Дуглас Коста

32-летний экс-вингер «Шахтера» и сборной Бразилии Дуглас Коста, который ныне является футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси» из МЛС, готов вернуться в родную Бразилию.

Коста был бы не прочь опять попробовать силы в родном «Гремио», но его возвращение в эту команду возможно только при условии, что футболисту удастся договориться о полюбовном расторжении контракта с американским клубом, срок действия которого рассчитан до 31 декабря.

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Грег Ванни не видит в бразильце ключевую фигуру для своей команды, из-за чего тот озадачился поиском других вариантов продолжения карьеры.

Возвращение в «Гремио» видится для Дугласа Косты отличной возможностью наладить отношения с фанатами команды и улучшить впечатление о себе, изрядно испорченное скандальным уходом полузащитника.

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Дуглас Коста Лос-Анджелес Гэлакси Гремио трансферы
Источник Torcedores
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