Экс-вингер Шахтера Дуглас Коста может вернуться в Гремио, но с условием
Ныне бразилец выступает в США за «Лос-Анджелес Гэлакси»
32-летний экс-вингер «Шахтера» и сборной Бразилии Дуглас Коста, который ныне является футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси» из МЛС, готов вернуться в родную Бразилию.
Коста был бы не прочь опять попробовать силы в родном «Гремио», но его возвращение в эту команду возможно только при условии, что футболисту удастся договориться о полюбовном расторжении контракта с американским клубом, срок действия которого рассчитан до 31 декабря.
Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Грег Ванни не видит в бразильце ключевую фигуру для своей команды, из-за чего тот озадачился поиском других вариантов продолжения карьеры.
Возвращение в «Гремио» видится для Дугласа Косты отличной возможностью наладить отношения с фанатами команды и улучшить впечатление о себе, изрядно испорченное скандальным уходом полузащитника.
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