Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ

Тема зарплат – это всегда один из главных «магнитов» для любого вида или рода человеческой деятельности. Даже самых порядочных и хорошо воспитанных людей в какой-то момент одолевает соблазн полюбопытствовать, а сколько же получают другие. Собственно говоря, для этого во многих компаниях, особенно в США и Европе, существует оговоренный в контракте запрет на разглашение финансовых условий, хотя для топ-персон это все равно зачастую является еще тем секретом Полишинеля.

Футбол не является исключением из правил. Здесь у каждого футболиста есть своя четко определенная и оговоренная зарплата, размер которой не должен знать никто, кроме сторон, подписавших договор. На практике же есть целая масса источников, которые занимаются сбором подобной информации, ее обобщением, различными проверками и обнародованием.

Благодаря подобным «исследователям» мы сегодня выделим десятку самых высокооплачиваемых футболистов Америки (географически – Южной, Центральной и Северной), среди которых любители футбола найдут немало хорошо знакомых имен, причем отыщутся таковые даже для узкоспециализированной касты почитателей украинской Премьер-лиги…

10. Луис Араужо

Возраст: 26 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: Атланта Юнайтед (США)

Годовая зарплата: $4,5 миллиона

Воспитанник академии Сан-Паулу Луис Араужо выступает на позиции вингера, и успел проявить себя в Европе, где провел четыре года. Летом 2017-го бразильца за 10,5 миллионов евро подписал Лилль, а в 2021-м «доги» воспользовались шансом продать Араужо без финансовых потерь в Атланту Юнайтед, которая заплатила 10,9 миллионов евро за игрока атаки. В рядах Лилля Луис успел сыграть 136 матчей, в которых отличился 18 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Конечно, от него ждали большей эффективности, но в целом Араужо помог «догам» в сезоне-2020/21 сенсационно завоевать чемпионский титул, после чего перебрался в США. Для Атланты Юнайтед бразилец является важной фигурой, а потому клуб при его подписании пошел на активацию правила назначенного игрока (оно же «правило Бекхэма»), которое позволяет обходить установленный в МЛС потолок зарплат.

9. Андре-Пьер Жиньяк

Возраст: 37 лет

Гражданство: Франция

Клуб: Тигрес УАНЛ (Мексика)

Годовая зарплата: $4,6 миллиона

Getty Images/Global Images Ukraine

В 2016 году Андре-Пьер Жиньяк в составе сборной Франции играл в финале чемпионата Европы, где «трехцветные» неожиданно для многих уступили португальцам (0:1). Уже тогда форвард вызывался на континентальное первенство из чемпионата Мексики, куда решил перебраться в 2015-м, хотя до этого был одним из символов Марселя. Боссам Тигрес УАНЛ удалось заманить Жиньяка к себе не только благодаря хорошей зарплате, но и из-за какой-то особенной химии, возникшей между форвардом и мексиканским клубом еще на самых первых этапах контактов. Впоследствии Андре-Пьер несколько раз пытался это объяснить, но всякий раз ему банально не хватало слов и все упиралось в практически стандартные: «Я даже не знаю, что точно тогда произошло в моей голове». Как бы там ни было, но француз нашел себя в чемпионате Мексики, где является безоговорочной звездой для всех. Там он достаточно много забивает, а в начале февраля продлил контракт с Тигрес УАНЛ до лета 2025-го. На момент истечения срока трудового соглашения Андре-Пьеру будет уже под 40…

8. Эктор Эррера

Возраст: 33 года

Гражданство: Мексика

Клуб: Хьюстон Динамо (США)

Годовая зарплата: $5,2 миллионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Эктор Эррера хорошо известен в европейском футболе благодаря карьере в Порту и Атлетико. В стане «драконов» полузащитник становился чемпионом Португалии, а в стане «матрасников» - чемпионом Испании. Но летом минувшего года Эррера, которого в Мадриде часто преследовали различные мышечные повреждения, решил кардинально сменить обстановку и вернуться куда-то поближе к родине. У него возник вариант с американским Хюстон Динамо, который и воплотился в реальность. Ныне Эктор имеет стабильную игровую практику в МЛС, и планирует провести в этой лиге как минимум ближайшие полтора года – именно на такой срок рассчитан его контракт с «оранжевыми».

7. Луис Суарес

Возраст: 36 лет

Гражданство: Уругвай

Клуб: Гремио (Бразилия)

Годовая зарплата: $5,3 миллионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Луис Суарес стал звездой футбола благодаря выступлениям сперва за Ливерпуль, а затем – за Барселону. На пике карьеры этот форвард по праву считался одним из наиболее опасных для соперников, а его результативность выглядела впечатляюще, даже на фоне соответствующих показателей общепризнанных гениев современности Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Но летом минувшего года уругваец решил, что ему пора заканчивать европейский этап карьеры – Луис покинул мадридский Атлетико, и вскоре оказался в родном Насьонале. Что правда, там отыграл только полгода, фактически поддерживая форму перед ЧМ-2022 в Катаре, хотя это и не помешало Луису выиграть чемпионство в Уругвае. С начала нынешнего года у Суареса контракт с Гремио, и возможность показать себя в бразильской Серии А видится для Луиса отличным вызовом в концовке блестящей карьеры.

6. Дуду

Возраст: 31 го

Гражданство: Бразилия

Клуб: Палмейрас (Бразилия)

Годовая зарплата: $5,5 миллионов

Для поклонников украинской Премьер-лиги вряд ли стоит уточнять, кто такой Дуду. Этот хавбек был на контракте в Динамо с 2011 по 2015 годы. На его подписание киевляне потратили 5 миллионов евро, а продать легионера обратно в Бразилию смогли только за 3… В бело-синей футболке Дуду провел 32 матча, отличившись скромными 4 голами и 5 результативными передачами, но то, как ярко себя проявил футболист впоследствии в Палмейрасе заставляет в очередной раз задуматься над вопросом: а как же все-таки работают с иностранными талантами в Динамо и кто отвечает за их интеграцию в первую команду? Сейчас 31-летний Дуду является безоговорочным лидером Палмейраса. Болельщики этой команды обожают юркого и миниатюрного хавбека, который за последние годы трижды помог команде отпраздновать чемпионство, а в 2018-м был признан футболистом года в Бразилии. В конце декабря минувшего года Палмейрас переподписал контракт с Дуду на улучшенных для игрока условиях. Теперь договор рассчитан до 31 января 2026-го, а зарплата составляет 5,5 миллионов долларов США.

5. Дуглас Коста

Возраст: 32 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: Лос-Анджелес Гэлакси (США)

Годовая зарплата: $5,8 миллионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Дуглас Коста является еще одним хорошим знакомым для фанатов УПЛ. С 2010 по 2015 годы этот вингер выступал за Шахтер, где сделал отличную карьеру, и это позволило ему за 30 миллионов евро перейти в Баварию. В Германии бразилец трижды становился чемпионом, но к его качеству игры порой было немало вопросов. В какой-то момент это побудило Баварию отпустить Косту в Ювентус, где вингер также трижды становился чемпионом, но теперь уже в рамках Серии А, и опять в какой-то момент по его самоотдаче и мотивации в клубе начали возникать вопросы. Летом 2021 года Ювентус трудоустроил Дугласа в родной для того Гремио, но мечта помочь команде детства у экс-вингера Шахтера не задалась. Он рассорился с руководством клуба и болельщиками, а сам Гремио вылетел из элитарного дивизиона в Серию В. На горизонте возник вариант с МЛС от Лос-Анджелес Гэлакси, и этот проект показался Дугласу Косте и его красотке-супруге подходящим. С тех пор бразильская парочка живет в США, хотя сам вингер неоднократно в интервью заявлял о желании в следующем году все-таки вернутся в Гремио, чтобы сгладить напряженность в отношениях с фанатами и отблагодарить клубу за все, что тот для него сделал.

4. Федерико Бернардески

Возраст: 29 лет

Гражданство: Италия

Клуб: Торонто (Канада)

Годовая зарплата: $6,2 миллионов

Летом 2017 года Ювентус заплатил Фиорентине 40 миллионов евро за возможность подписания Федерико Бернардески, и за пять сезонов полузащитник провел в «старой синьоре» 183 матча (12 голов, 24 ассиста), трижды становясь чемпионом Италии и по два раза выигрывая Кубок и Суперкубок страны. Однако летом минувшего года в Турине посчитали, что продлевать контракт с Бернардески не стоит, и тот оказался волен сам выбирать свое будущее. Неожиданно Федерико занесло аж за океан, где весьма выгодный контракт ему предложил Торонто. Впрочем, этот вариант нельзя называть нелогичным, ведь более детальный анализ говорит о том, что в МЛС Федерико может показывать топ-класс еще как минимум ближайшие лет 5-7, а в рядах Торонто ныне выступает немало итальянцев, в том числе и звездный Лоренцо Инсинье, речь о котором еще пойдет в рамках данного материала…

3. Чичарито

Возраст: 34 года

Гражданство: Мексика

Клуб: Лос-Анджелес Гэлакси (США)

Годовая зарплата: $7,4 миллионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Чичарито удалось сделать в целом весьма неплохую карьеру в Европе. Он поиграл за два гранда (Манчестер Юнайтед и Реал), а также за добротные команды из топ-лиг (Байер, Вест Хэм, Севилью), прежде чем принял решение вернуться обратно за океан. В январе 2020 года Чичарито за 8,5 миллионов евро подписал Лос-Анджелес Гэлакси, и с тех пор мексиканский форвард является не только одним из ключевых бомбардиров команды, но и ее капитаном. Пока неизвестно, как надолго Чичарито задержится в США, но в конце минувшего года он продлил договор с Лос-Анджелес Гэлакси еще на один чемпионат – так делают почти все звездные ветераны в МЛС, и это вовсе не свидетельствует о том, что нынешний год будет последним для мексиканца в клубе или футболе в целом.

2. Джердан Шакири

Возраст: 31 год

Гражданство: Швейцария

Клуб: Чикаго Файр (США)

Годовая зарплата: $8,1 миллионов

Карьера Джердана Шакири наверняка могла бы сложиться еще более круче, если бы не перманентные проблемы со здоровьем. Швейцарский хавбек успел поиграть за Баварию, Интер, Ливерпуль и Лион, однако нигде безоговорочно ключевым исполнителем не был… В начале февраля минувшего года на Шакири вышли представители американского Чикаго Файр, которые предложили Джердану сменить обстановку и попробовать силы в МЛС. В Лионе перечить уходу хавбека не стали, и отпустили того в США в обмен на 7 миллионов евро. Сам Шакири сумел выторговать для себя очень пристойные условия по контракту, и в первый год получал стабильную игровую практику, проведя в лазарете суммарно всего 33 дня. Однако в нынешнем году Джердан уже пропустил 25 дней из-за мышечных проблем, и пока непонятно, как это отразится на его психологии…

1. Лоренцо Инсинье

Возраст: 31 год

Гражданство: Италия

Клуб: Торонто (Канада)

Годовая зарплата: $14 миллионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион Европы-2020 Лоренцо Инсинье, являвшийся живой легендой для нынешнего поколения фанатов Наполи, так и не дождался триумфа родной команды в Серии А, который состоялся в текущем сезоне. Итальянец принял приглашение от Торонто, где ему пообещали платить 14 миллионов долларов в год. Это существенно больше, чем в Наполи, ведь там Лоренцо никогда не имел оклад в более чем 9,5 миллионов долларов за сезон. Впрочем, о нашумевшем переезде Инсинье в Канаду мы уже подробно рассказывали ранее в рамках отдельного материала…

Текст: meta.ua/sport