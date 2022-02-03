30-летний чемпион Европы уезжает в Канаду. Почему Инсинье выбрал Торонто?

Летом минувшего года УЕФА наконец-то смог провести финальную часть Евро-2020, триумфатором которой оказалась национальная сборная Италии. В составе Скуадры Адзурры золотую медаль чемпиона Европы получил 30-летний вингер Наполи Лоренцо Инсинье, который провел на турнире 6 матчей и отличился в них 2 забитыми мячами. В первых числах нового года этот полузащитник откровенно удивил многих любителей футбола, когда согласовал предварительный контракт с канадским Торонто, выступающим в заокеанской МЛС.

Почему игрок сборной Италии и один из лидеров неаполитанцев решился в 30 лет (31-й день рождения Лоренцо отпразднует в начале лета) завершить выступления в топ-чемпионате и перебраться в лигу, где футбол, конечно, прогрессирует и развивается, но не является настолько культовым явлением, как в Италии, попробуем разобраться в рамках данного материала.

***

Лоренцо Инсинье родился и вырос в Неаполе, где со временем начал делать первые шаги в профессиональном футболе в составе Наполи. На текущий момент вингер имеет на своем счету 418 поединков за неаполитанцев, в которых забил 115 мячей и отдал 91 результативную передачу. Все это позволяет Инсинье быть одним из культовых персонажей команды для ее преданных почитателей.

Неаполь и Торонто – два невероятно разных города. Кто пожил хотя бы полгода в первом утверждает, что он буквально пронизан хаосом и маниакальной энергией. Во втором, наоборот, жизнь течет максимально размеренно, насколько это слово позволительно употреблять в аспекте одного из крупнейших мегаполисов Канады. Что же побудило Лоренцо столь радикально сменить жизненный вектор и отказаться от возможности достойно завершить карьеру в родных местах?

На первом месте, как это часто бывает в подобных ситуациях, стоят деньги. Инсинье, контракт которого с Наполи истекает летом нынешнего года, долгое время вел переговоры с руководством неаполитанцев на предмет пролонгации сотрудничества. По неофициальной информации, клуб был готов заключить с Лоренцо новый договор на четыре сезона с окладом в 3,5 миллиона евро в год. Сам Инсинье не хотел идти на понижение существующего заработка в Наполи, который составляет 5 миллионов евро, по причине чего между сторонами начали возникать определенные трудности в понимании друг друга.

Собственно, последним фактором и воспользовался менеджмент Торонто. Канадский клуб предложил Инсинье 11,5 миллионов евро в год без учета бонусов – колоссальную сумму по меркам МЛС, в которой канадский клуб в минувшем сезоне был одним из худших. При этом, срок контракта Торонто также обеспечил для Лоренцо аналогичный предложенному Наполи – четыре года. После такого долго думать итальянцу не пришлось, и он подмахнул бумаги с заокеанским клубом.

Конечно, канадцы в значительной степени рискуют, предлагая столь существенный оклад и длительный контракт футболисту, который всю свою карьеру провел в родной Италии. Но плюсов в этой сделке для Торонто все-таки больше, чем потенциальных минусов. Прежде всего, клуб МЛС подписывает игрока, находящегося в хорошем возрасте для продолжения карьеры. Речь не о 37-летнем ветеране, стремящемся провести год-два в заморском чемпионате, показать себя в фактически выставочных матчах, как следует подзаработать, после чего с чистой совестью огласить о завершении карьеры.

Инсинье в начале июня исполнится только 31 год, и большинство итальянских экспертов сходятся во мнении, что для Наполи и всей Серии А его отъезд в Торонто можно расценивать, как большой позор. В частности, согласно аналитике Wyscout, на текущий момент Инсинье является лидером сезона в чемпионате Италии по среднематчевому числу передач вразрез (3,28 за 90 минут), причем с большим отрывом от идущего на второй строчке Антонио Кандревы из Сампдории (2,25). Кроме того, Лоренцо находится на 3-й строчке по среднематчевому количеству выполненных умных передач (1,84, уступая только Иличичу из Аталанты, у которого 2,21, и Ибрагимовичу из Милана с его 1,92), а также на аналогичной позиции по глубоким передачам (2,73, что ниже показателей того же Иличича – 3,02, и Джуричича из Сассуоло – 2,87).

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Инсинье

Все это говорит о том, что Инсинье мог бы еще как минимум несколько лет выступать на топ-уровне по меркам итальянской Серии А, но он уезжает в Торонто, так и не получив должного предложения от Наполи. При этом, возлагать всю вину исключительно на футболиста, обвиняя того в меркантильности, вряд ли стоит, так как, по слухам, Лоренцо просто хотел получить новый контракт на прежних условиях, но неаполитанцы предпочли вести речь о снижении зарплаты.

Многие фанаты Наполи уже сейчас винят владельца и президента клуба Аурелио Де Лаурентиса в том, что тот фактически подтолкнул Инсинье к уходе из стана неаполитанцев. На фоне оклада мексиканца Ирвинга Лосано, который по неофициальной информации составляет от 5 до 7 миллионов евро с учетом бонусов, крайне странно было оценивать труд многолетнего лидера коллектива в сумму, которая вдвое меньше. Более того, в Неаполе и вовсе считают, что клуб должен был сделать все, чтобы Инсинье завершил карьеру в их команде, став настоящей легендой для следующих поколений болельщиков.

Поэтому предложение Наполи пойти на снижение зарплаты, даже по оценкам фанатов команды, является насмешкой над Инсинье, и вовсе неудивительно, что пойти на такой шаг вингер не пожелал. Лоренцо прекрасно помнит, что в свое время доигрывать за океан отбыл англичанин Дэвид Бекхэм, который подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси также всего в 32 года. Очевидно, что успешный путь экс-хавбека Манчестер Юнайтед и Реала в МЛС подтолкнул многих других звезд европейского футбола к тому, чтобы рассмотреть возможность показать себя в этой лиге, где, прежде всего, ценится яркая и красивая игра с финтами, выверенными передачами на партнеров и красивыми забитыми мячами. Обеспечить шоу за океаном Инсинье может, пожалуй, как никто другой, а потому переживать за его будущее в этом чемпионате не приходится.

Последовать за Инсинье в Торонто, согласно данным различных источников, могут и другие знаковые для Серии А футболисты. Прежде всего, речь о 28-летнем форварде Торино Андреа Белотти и 35-летнем защитники Дженоа Доменико Кришито. Если канадцы смогут усилить коллектив настолько серьезно, то в следующем сезоне МЛС они наверняка будут ставить задачу вернуть себе статус одного из лучших коллективов дивизиона. Тем более, что в 2017 году Торонто становился обладателем Кубка МЛС.

Впрочем, и без Кришито с Белотти, Торонто уже обзавелся игроком, вокруг которого спокойно можно выстраивать игру команды. Инсинье – это человек, способный выступить прекрасным связующим звеном между обороной и атакой, а также стать своего рода объединяющим фактором для всех футболистов.

За счет приглашения итальянца боссы клуба наверняка рассчитывают попробовать решить и еще одну проблему, с которой Торонто столкнулся в минувшем году. Речь о низкой посещаемости домашних матчей. С приездом в команду Инсинье клуб рассчитывает нарастить количество проданных сезонных абонементов, а также получить дополнительное внимание к своим матчам со стороны многочисленной итальянской диаспоры города.

Очевидно, что инвестиции в Инсинье – хороший маркетинговый и футбольный шаг со стороны руководства Торонто. А вот для Наполи уход многолетнего лидера уже сейчас можно называть одним из главных разочарований года, несмотря на то, что по календарю в нем прошел только один месяц…

Текст: meta.ua/sport/