30-летний чемпион Европы уезжает в Канаду. Почему Инсинье выбрал Торонто?

Многолетний лидер Наполи решил продолжить карьеру за пределами Европы…

  • 03.02.2022 12:36
  • 886 просмотров
  • 2 комментария
30-летний чемпион Европы уезжает в Канаду. Почему Инсинье выбрал Торонто?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Инсинье

Летом минувшего года УЕФА наконец-то смог провести финальную часть Евро-2020, триумфатором которой оказалась национальная сборная Италии. В составе Скуадры Адзурры золотую медаль чемпиона Европы получил 30-летний вингер Наполи Лоренцо Инсинье, который провел на турнире 6 матчей и отличился в них 2 забитыми мячами. В первых числах нового года этот полузащитник откровенно удивил многих любителей футбола, когда согласовал предварительный контракт с канадским Торонто, выступающим в заокеанской МЛС.

Почему игрок сборной Италии и один из лидеров неаполитанцев решился в 30 лет (31-й день рождения Лоренцо отпразднует в начале лета) завершить выступления в топ-чемпионате и перебраться в лигу, где футбол, конечно, прогрессирует и развивается, но не является настолько культовым явлением, как в Италии, попробуем разобраться в рамках данного материала.

***

Лоренцо Инсинье родился и вырос в Неаполе, где со временем начал делать первые шаги в профессиональном футболе в составе Наполи. На текущий момент вингер имеет на своем счету 418 поединков за неаполитанцев, в которых забил 115 мячей и отдал 91 результативную передачу. Все это позволяет Инсинье быть одним из культовых персонажей команды для ее преданных почитателей.

Неаполь и Торонто – два невероятно разных города. Кто пожил хотя бы полгода в первом утверждает, что он буквально пронизан хаосом и маниакальной энергией. Во втором, наоборот, жизнь течет максимально размеренно, насколько это слово позволительно употреблять в аспекте одного из крупнейших мегаполисов Канады. Что же побудило Лоренцо столь радикально сменить жизненный вектор и отказаться от возможности достойно завершить карьеру в родных местах?

На первом месте, как это часто бывает в подобных ситуациях, стоят деньги. Инсинье, контракт которого с Наполи истекает летом нынешнего года, долгое время вел переговоры с руководством неаполитанцев на предмет пролонгации сотрудничества. По неофициальной информации, клуб был готов заключить с Лоренцо новый договор на четыре сезона с окладом в 3,5 миллиона евро в год. Сам Инсинье не хотел идти на понижение существующего заработка в Наполи, который составляет 5 миллионов евро, по причине чего между сторонами начали возникать определенные трудности в понимании друг друга.

Собственно, последним фактором и воспользовался менеджмент Торонто. Канадский клуб предложил Инсинье 11,5 миллионов евро в год без учета бонусов – колоссальную сумму по меркам МЛС, в которой канадский клуб в минувшем сезоне был одним из худших. При этом, срок контракта Торонто также обеспечил для Лоренцо аналогичный предложенному Наполи – четыре года. После такого долго думать итальянцу не пришлось, и он подмахнул бумаги с заокеанским клубом.

Конечно, канадцы в значительной степени рискуют, предлагая столь существенный оклад и длительный контракт футболисту, который всю свою карьеру провел в родной Италии. Но плюсов в этой сделке для Торонто все-таки больше, чем потенциальных минусов. Прежде всего, клуб МЛС подписывает игрока, находящегося в хорошем возрасте для продолжения карьеры. Речь не о 37-летнем ветеране, стремящемся провести год-два в заморском чемпионате, показать себя в фактически выставочных матчах, как следует подзаработать, после чего с чистой совестью огласить о завершении карьеры.

Инсинье в начале июня исполнится только 31 год, и большинство итальянских экспертов сходятся во мнении, что для Наполи и всей Серии А его отъезд в Торонто можно расценивать, как большой позор. В частности, согласно аналитике Wyscout, на текущий момент Инсинье является лидером сезона в чемпионате Италии по среднематчевому числу передач вразрез (3,28 за 90 минут), причем с большим отрывом от идущего на второй строчке Антонио Кандревы из Сампдории (2,25). Кроме того, Лоренцо находится на 3-й строчке по среднематчевому количеству выполненных умных передач (1,84, уступая только Иличичу из Аталанты, у которого 2,21, и Ибрагимовичу из Милана с его 1,92), а также на аналогичной позиции по глубоким передачам (2,73, что ниже показателей того же Иличича – 3,02, и Джуричича из Сассуоло – 2,87).

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Инсинье

Все это говорит о том, что Инсинье мог бы еще как минимум несколько лет выступать на топ-уровне по меркам итальянской Серии А, но он уезжает в Торонто, так и не получив должного предложения от Наполи. При этом, возлагать всю вину исключительно на футболиста, обвиняя того в меркантильности, вряд ли стоит, так как, по слухам, Лоренцо просто хотел получить новый контракт на прежних условиях, но неаполитанцы предпочли вести речь о снижении зарплаты.

Многие фанаты Наполи уже сейчас винят владельца и президента клуба Аурелио Де Лаурентиса в том, что тот фактически подтолкнул Инсинье к уходе из стана неаполитанцев. На фоне оклада мексиканца Ирвинга Лосано, который по неофициальной информации составляет от 5 до 7 миллионов евро с учетом бонусов, крайне странно было оценивать труд многолетнего лидера коллектива в сумму, которая вдвое меньше. Более того, в Неаполе и вовсе считают, что клуб должен был сделать все, чтобы Инсинье завершил карьеру в их команде, став настоящей легендой для следующих поколений болельщиков.

Поэтому предложение Наполи пойти на снижение зарплаты, даже по оценкам фанатов команды, является насмешкой над Инсинье, и вовсе неудивительно, что пойти на такой шаг вингер не пожелал. Лоренцо прекрасно помнит, что в свое время доигрывать за океан отбыл англичанин Дэвид Бекхэм, который подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси также всего в 32 года. Очевидно, что успешный путь экс-хавбека Манчестер Юнайтед и Реала в МЛС подтолкнул многих других звезд европейского футбола к тому, чтобы рассмотреть возможность показать себя в этой лиге, где, прежде всего, ценится яркая и красивая игра с финтами, выверенными передачами на партнеров и красивыми забитыми мячами. Обеспечить шоу за океаном Инсинье может, пожалуй, как никто другой, а потому переживать за его будущее в этом чемпионате не приходится.

Последовать за Инсинье в Торонто, согласно данным различных источников, могут и другие знаковые для Серии А футболисты. Прежде всего, речь о 28-летнем форварде Торино Андреа Белотти и 35-летнем защитники Дженоа Доменико Кришито. Если канадцы смогут усилить коллектив настолько серьезно, то в следующем сезоне МЛС они наверняка будут ставить задачу вернуть себе статус одного из лучших коллективов дивизиона. Тем более, что в 2017 году Торонто становился обладателем Кубка МЛС.

Впрочем, и без Кришито с Белотти, Торонто уже обзавелся игроком, вокруг которого спокойно можно выстраивать игру команды. Инсинье – это человек, способный выступить прекрасным связующим звеном между обороной и атакой, а также стать своего рода объединяющим фактором для всех футболистов.

За счет приглашения итальянца боссы клуба наверняка рассчитывают попробовать решить и еще одну проблему, с которой Торонто столкнулся в минувшем году. Речь о низкой посещаемости домашних матчей. С приездом в команду Инсинье клуб рассчитывает нарастить количество проданных сезонных абонементов, а также получить дополнительное внимание к своим матчам со стороны многочисленной итальянской диаспоры города.

Очевидно, что инвестиции в Инсинье – хороший маркетинговый и футбольный шаг со стороны руководства Торонто. А вот для Наполи уход многолетнего лидера уже сейчас можно называть одним из главных разочарований года, несмотря на то, что по календарю в нем прошел только один месяц…

Текст: meta.ua/sport/

Юрий Штемберг, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Maxcrimea10, 03.02.2022 13:20
    0
    Денюшки, рекламные контракты)
    Ссылка
    online
    Умник, 03.02.2022 12:48
    -1
    Михайлюк плохого не посоветует
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности