Верпаковскис празднует. Кто выиграл чемпионат Латвии на драматичном финише?
Клуб РФШ в последнем туре опередил Ригу на одно очко
Завершился чемпионат Латвии 2023, который проводился по системе весна-осень. 10 команд сыграли по круговой системе в 4 круга.
Развязка произошла на самом финише турнира. Клуб РФШ в последнем туре опередил Ригу на одно очко (89 против 88).
В последнем туре РФШ дома обыграл команду Метта (1:0) благодаря голу Яниса Икауньекса на 77-й позиции с пенальти.
А вот Рига, лидировавшая перед последним туром, не сумела обыграть команду Валмиера (1:1). Пропустив первой от Алиуна Ндойе на 61-й минуте, Рига сумела только сравнять счет на 90-й минуте усилиями костариканца Энтони Контрераса.
РФШ сыграет в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов, а Рига, Ауда и Валмиера получили путевки в Лигу конференций.
За Валмиеру играет 20-летний украинец Евгений Опанасенко, воспитанник Динамо (не путать с полным тезкой и однофамильцем из Полтавы).
Для РФШ это второй трофей в чемпионате Латвии после успеха в 2021 году. В 2022 году турнир впервые выиграла Валмиера.
Чаще других титул чемпионов Литвы выигрывали: Сконто (15), РФК (8), Олимпия Лиепая (7), Вентспилс (6), АСК Рига (3), Рига (3).
Интересно что успех празднует Марис Верпаковскис, экс-форвард киевского «Динамо», который занимает должность генерального директора в латвийском клубе РФШ.
Чемпионат Латвии 2023. Турнирная таблица
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