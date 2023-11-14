Верпаковскис празднует. Кто выиграл чемпионат Латвии на драматичном финише?

Завершился чемпионат Латвии 2023, который проводился по системе весна-осень. 10 команд сыграли по круговой системе в 4 круга.

Развязка произошла на самом финише турнира. Клуб РФШ в последнем туре опередил Ригу на одно очко (89 против 88).

В последнем туре РФШ дома обыграл команду Метта (1:0) благодаря голу Яниса Икауньекса на 77-й позиции с пенальти.

А вот Рига, лидировавшая перед последним туром, не сумела обыграть команду Валмиера (1:1). Пропустив первой от Алиуна Ндойе на 61-й минуте, Рига сумела только сравнять счет на 90-й минуте усилиями костариканца Энтони Контрераса.

РФШ сыграет в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов, а Рига, Ауда и Валмиера получили путевки в Лигу конференций.

За Валмиеру играет 20-летний украинец Евгений Опанасенко, воспитанник Динамо (не путать с полным тезкой и однофамильцем из Полтавы).

Для РФШ это второй трофей в чемпионате Латвии после успеха в 2021 году. В 2022 году турнир впервые выиграла Валмиера.

Чаще других титул чемпионов Литвы выигрывали: Сконто (15), РФК (8), Олимпия Лиепая (7), Вентспилс (6), АСК Рига (3), Рига (3).

Интересно что успех празднует Марис Верпаковскис, экс-форвард киевского «Динамо», который занимает должность генерального директора в латвийском клубе РФШ.

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Чемпионат Латвии 2023. Турнирная таблица