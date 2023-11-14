Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верпаковскис празднует. Кто выиграл чемпионат Латвии на драматичном финише?
Другие новости
14 ноября 2023, 04:23 | Обновлено 14 ноября 2023, 04:25
193
0

Верпаковскис празднует. Кто выиграл чемпионат Латвии на драматичном финише?

Клуб РФШ в последнем туре опередил Ригу на одно очко

14 ноября 2023, 04:23 | Обновлено 14 ноября 2023, 04:25
193
0
Верпаковскис празднует. Кто выиграл чемпионат Латвии на драматичном финише?
РФШ

Завершился чемпионат Латвии 2023, который проводился по системе весна-осень. 10 команд сыграли по круговой системе в 4 круга.

Развязка произошла на самом финише турнира. Клуб РФШ в последнем туре опередил Ригу на одно очко (89 против 88).

В последнем туре РФШ дома обыграл команду Метта (1:0) благодаря голу Яниса Икауньекса на 77-й позиции с пенальти.

А вот Рига, лидировавшая перед последним туром, не сумела обыграть команду Валмиера (1:1). Пропустив первой от Алиуна Ндойе на 61-й минуте, Рига сумела только сравнять счет на 90-й минуте усилиями костариканца Энтони Контрераса.

РФШ сыграет в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов, а Рига, Ауда и Валмиера получили путевки в Лигу конференций.

За Валмиеру играет 20-летний украинец Евгений Опанасенко, воспитанник Динамо (не путать с полным тезкой и однофамильцем из Полтавы).

Для РФШ это второй трофей в чемпионате Латвии после успеха в 2021 году. В 2022 году турнир впервые выиграла Валмиера.

Чаще других титул чемпионов Литвы выигрывали: Сконто (15), РФК (8), Олимпия Лиепая (7), Вентспилс (6), АСК Рига (3), Рига (3).

Интересно что успех празднует Марис Верпаковскис, экс-форвард киевского «Динамо», который занимает должность генерального директора в латвийском клубе РФШ.

Чемпионат Латвии 2023. Турнирная таблица

По теме:
Чемпионат Литвы завершился триумфом Паневежиса с двумя украинцами
Флора выиграла чемпионат Эстонии, опередив на финише Левадию с украинцем
Зинченко без титула. Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу АПЛ
чемпионат Латвии по футболу статистические расклады РФШ Рига Ауда Валмиера Лиепая Елгава Марис Верпаковскис
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
Футбол | 14 ноября 2023, 04:05 0
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала

Роберт заявил, что это обычное недоразумение

Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Футбол | 13 ноября 2023, 13:30 8
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?

Наиболее вероятными соперниками Украины являются Израиль и Босния

Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бокс | 13.11.2023, 09:39
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Теннис | 13.11.2023, 06:20
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
БЕРЕЗА: «Сказал, если Днепр-1 не победит, то все поедут в штурмовую роту»
Футбол | 13.11.2023, 20:42
БЕРЕЗА: «Сказал, если Днепр-1 не победит, то все поедут в штурмовую роту»
БЕРЕЗА: «Сказал, если Днепр-1 не победит, то все поедут в штурмовую роту»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
12.11.2023, 04:45
Футбол
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
12.11.2023, 12:33 12
Футбол
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
12.11.2023, 15:35 243
Футбол
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
12.11.2023, 15:32 38
Футбол
Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?
Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?
12.11.2023, 21:42 3
Футбол
Аспинолл чуть не убил россиянина и завоевал временный титул UFC в хэвивейте
Аспинолл чуть не убил россиянина и завоевал временный титул UFC в хэвивейте
12.11.2023, 06:45 4
MMA
ВСУ ликвидировали российского экс-футболиста
ВСУ ликвидировали российского экс-футболиста
12.11.2023, 13:51 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем