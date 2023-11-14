Чемпионат Литвы завершился триумфом Паневежиса с двумя украинцами

Завершился чемпионат Литвы 2023, который проводился по системе весна-осень. 10 команд сыграли по круговой системе в 4 круга.

Команда Паневежис из одноименного города впервые стала победителем турнира, опередив на 12 очков главного преследователя – Жальгирис из Вильнюса.

Чемпионами Литвы с Паневежисом стали украинские футболисты Артем Щедрый и Роман Мирошник.

30-летний вингер Артем Щедрый является воспитанником Динамо. Выступал за команды Динамо-2, Волынь, Звезда, Александрия, Олимпик, Днепр-1, Ингулец, Кривбасс, Левадия (Эстония) и Простеев (Чехия).

29-летний защитник Роман Мирошник начал футбольный путь в Луганске. Он играл за Сталь Алчевск, Металлург Донецк, Авангард Краматорск и Верес Ровно.

Паневежис вместе с первым в истории национальным титулом получил путевку в квалификацию Q1 Лиги чемпионов 2024/25, а призеры – Жальгирис и Шяуляй – вышли в Q1 Лиги конференций.

Бронзовые медали с командой Шяуляй получают украинцы защитник Евгений Ефремов и форвард Алексей Щебетун.

Чаще других титул чемпионов Литвы выигрывали: Жальгирис Вильнюс (10 трофеев), ФБК Каунас (8), Экранас (7), Судува (3).

Чемпионат Литвы 2023. Турнирная таблица