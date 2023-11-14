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14 ноября 2023, 03:12 | Обновлено 14 ноября 2023, 03:39
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0

Флора выиграла чемпионат Эстонии, опередив на финише Левадию с украинцем

Форвард Илья Марковский за сезон в Левадии провел 17 матчей и забил 1 гол

14 ноября 2023, 03:12 | Обновлено 14 ноября 2023, 03:39
45
0
Флора выиграла чемпионат Эстонии, опередив на финише Левадию с украинцем
ФК Флора Таллинн

Завершился чемпионат Эстонии 2023, который проводился по системе весна-осень. 10 команд сыграли по круговой системе в 4 круга.

Команда Флора Таллинн в 15-й раз стала национальным чемпионом, опередив на финише на 2 очка Левадию, у которой осталось 10 титулов.

26-летний украинский форвард Илья Марковский, воспитанник Черноморца, за сезон в Левадии провел 17 матчей и забил 1 гол, а также сыграл 1 матч Лиги конференций (где эстонская команда дважды уступила словацкой Жилине).

Интрига в чемпионате жила до последнего тура. В 36-м туре Флора сыграла вничью с Нымме Калью (0:0), а Левадия – с командой Пайде (2:2).

Флора сыграет в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов, а Левадия и Калев получили путевки в Q1 Лиги конференций.

Чемпионат Эстонии 2023. Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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