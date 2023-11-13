Буде-Глимт выиграл чемпионат Норвегии в третий раз за четыре сезона
Преследователи ведут борьбу только за второе место: Бранн, Тромсе и Викинг
В чемпионате Норвегии 2023 досрочно определен победитель.
Клуб Буде-Глимт в третий раз в истории, причем за 4 последних года (2020, 2021, 2023), выиграл национальный чемпионат, став недосягаемым для преследователей.
12 ноября Буде-Глимт обыграл Олесунд (1:0), решающим стал автогол Николая Хопланда на 37-й минуте
За два тура до финиша чемпионата Буде-Глимт имеет в активе 67 очков, а преследователи ведут борьбу только за второе место: Бранн (58), Тромсе (57) и Викинг (55). Интересно, что чемпион-2022 Мольде занимает только 5-ю позицию (47 очков).
Больше всех побед в норвежской Элитсерии имеет Русенборг (26 титулов), далее идут Фредрикстад (9), Викинг (8), Мольде, Лиллестрем и Валеренга (по 5).
Буде-Глимт будет представлять Норвегию во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
Чемпионат Норвегии 2023. Турнирная таблица
SERIEMESTER! 🏆 pic.twitter.com/JN846vqOQv— FK Bodø/Glimt (@Glimt) November 12, 2023
V I N N E R 🏆 pic.twitter.com/hhekqVKp9c— FK Bodø/Glimt (@Glimt) November 12, 2023
Herregud, så deilige dere er💛 pic.twitter.com/Uj8Er2mV6M— FK Bodø/Glimt (@Glimt) November 12, 2023
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