Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буде-Глимт выиграл чемпионат Норвегии в третий раз за четыре сезона
Другие новости
13 ноября 2023, 22:45 | Обновлено 13 ноября 2023, 23:06
318
0

Буде-Глимт выиграл чемпионат Норвегии в третий раз за четыре сезона

Преследователи ведут борьбу только за второе место: Бранн, Тромсе и Викинг

13 ноября 2023, 22:45 | Обновлено 13 ноября 2023, 23:06
318
0
Буде-Глимт выиграл чемпионат Норвегии в третий раз за четыре сезона
ФК Буде-Глимт

В чемпионате Норвегии 2023 досрочно определен победитель.

Клуб Буде-Глимт в третий раз в истории, причем за 4 последних года (2020, 2021, 2023), выиграл национальный чемпионат, став недосягаемым для преследователей.

12 ноября Буде-Глимт обыграл Олесунд (1:0), решающим стал автогол Николая Хопланда на 37-й минуте

За два тура до финиша чемпионата Буде-Глимт имеет в активе 67 очков, а преследователи ведут борьбу только за второе место: Бранн (58), Тромсе (57) и Викинг (55). Интересно, что чемпион-2022 Мольде занимает только 5-ю позицию (47 очков).

Больше всех побед в норвежской Элитсерии имеет Русенборг (26 титулов), далее идут Фредрикстад (9), Викинг (8), Мольде, Лиллестрем и Валеренга (по 5).

Буде-Глимт будет представлять Норвегию во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат Норвегии 2023. Турнирная таблица

По теме:
Где Динамо, где? Обнародован проектный посев в еврокубках 2024/25
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
чемпионат Норвегии по футболу Буде-Глимт Бранн Тромсе Мольде Лиллестрем Сарпсборг 08 Стремсгодсет Русенборг Одд Хёугесунн Стабек Волеренга Олесунд статистические расклады
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вацко назвал претендента на замену Лучи в Комитете арбитров УАФ
Футбол | 13 ноября 2023, 18:15 11
Вацко назвал претендента на замену Лучи в Комитете арбитров УАФ
Вацко назвал претендента на замену Лучи в Комитете арбитров УАФ

На эту должность рассматривается Ярослав Козык

ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
Футбол | 13 ноября 2023, 07:30 13
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1

Днепровский клуб обыграл «горняков» со счетом 3:1

Александр УСИК: «Сначала я побью Фьюри, а потом иду играть в футбол»
Бокс | 13.11.2023, 23:12
Александр УСИК: «Сначала я побью Фьюри, а потом иду играть в футбол»
Александр УСИК: «Сначала я побью Фьюри, а потом иду играть в футбол»
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Теннис | 13.11.2023, 06:20
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 13.11.2023, 08:30
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аспинолл чуть не убил россиянина и завоевал временный титул UFC в хэвивейте
Аспинолл чуть не убил россиянина и завоевал временный титул UFC в хэвивейте
12.11.2023, 06:45 4
MMA
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
12.11.2023, 04:45
Футбол
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
12.11.2023, 18:11 16
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
13.11.2023, 09:39 3
Бокс
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
12.11.2023, 00:37 1
Футбол
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
12.11.2023, 15:35 243
Футбол
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
13.11.2023, 01:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем