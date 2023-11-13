Другие новости13 ноября 2023, 21:32 | Обновлено 13 ноября 2023, 22:16
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В Ирландии разыгран финал национального кубка. Кто победил?
В Дублине команда Сент-Патрикс обыграла Богемиан со счетом 3:1
13 ноября 2023, 21:32 | Обновлено 13 ноября 2023, 22:16
292
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В Ирландии разыгран финал национального кубка.
В решающем стадионе в Дублине на стадионе Авива команда Сент-Патрикс обыграла Богемиан со счетом 3:1.
Больше всего раз Кубок Ирландии выигрывали: Шемрок Роверс (25), Дандолк (12), Шелбурн, Богемиан (по 7), Дерри Сити (6), Сент-Патрикс, Слайго Роверс, Драмкондра (по 6).
Кубок Ирландии 2023. Финал
Богемиан – Сент-Патрикс – 1:3
Голы: Афолаби, 9 – Дойл, 23, Новак, 48 (автогол), Лонерган, 87
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