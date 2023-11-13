В Ирландии разыгран финал национального кубка. Кто победил?

В Ирландии разыгран финал национального кубка.

В решающем стадионе в Дублине на стадионе Авива команда Сент-Патрикс обыграла Богемиан со счетом 3:1.

Больше всего раз Кубок Ирландии выигрывали: Шемрок Роверс (25), Дандолк (12), Шелбурн, Богемиан (по 7), Дерри Сити (6), Сент-Патрикс, Слайго Роверс, Драмкондра (по 6).

Кубок Ирландии 2023. Финал

Богемиан – Сент-Патрикс – 1:3

Голы: Афолаби, 9 – Дойл, 23, Новак, 48 (автогол), Лонерган, 87