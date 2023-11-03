Экс-тренер донецкого Олимпика стал ассистентом в сборной Саудовской Аравии

Экс-игрок донецкого «Металлурга» и бывший ассистент главного тренера «Олимпика» Яя Туре стал помощником Роберто Манчини в национальной сборной Саудовской Аравии.

До этого 40-летний ивуариец работал на аналогичной должности в бельгийском «Стандарде», но сразу согласился покинуть клуб для работы с тренером-победителем Евро-2021.

В общем тренерский опыт Яя Туре ограничивается лишь работой ассистентом в «Олимпике» (февраль-май 2021 года) и «ахмате». Еще после завершения футбольной карьеры он в течение сезона 2022/23 возглавлял молодежную команду лондонского «Тоттенхэма».