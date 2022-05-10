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  4. Бразилец Родриго назвал свой трансфер в Динамо ошибкой
Украина. Премьер лига
10 мая 2022, 10:24 | Обновлено 10 мая 2022, 10:25
1571
0

Бразилец Родриго назвал свой трансфер в Динамо ошибкой

В январе 2005 года киевляне заплатили за переход защитника 5 миллионов евро

10 мая 2022, 10:24 | Обновлено 10 мая 2022, 10:25
1571
0
Бразилец Родриго назвал свой трансфер в Динамо ошибкой
Goal Brasil. Родриго

41-летний бывший центральный защитник ряда бразильских клубов, а также киевского «Динамо» Родриго заявил, что считает ошибочным свое решение о переезде в Украину в начале 2005 года.

«Я не очень хорошо справился с переходом из «Сан-Паулу» в «Динамо». В 2004 году, когда я приехал в «Сан-Паулу», у меня все было очень хорошо. В первый год я выиграл «Серебряный мяч». В начале 2005 года поступило предложение от «Динамо». Я ошибся в этом решении. Мне нужен был хороший агент, который был бы рядом со мной, чтобы увидеть, пора ли мне уходить. Мне было 24 года, я был молод и боялся своего прогресса в «Сан-Паулу» - я приехал из «Понте- Преты», в которой нет всего гламура Сан-Паулу», - сказал Родриго.

На контракте в «Динамо» Родриго пробыл 7 лет, после чего свободным агентом уехал в Бразилию. Киевляне часто отдавали центрбека в аренду – в «Коринтианс», «Фламенго», «Сан-Паулу», «Гремио» и «Интернасьонал». Всего за «бело-синих» Родриго провел 58 матчей (8 голов и 1 ассист).

Профессиональную карьеру футболиста Родриго завершил в родной для него «Понте Прете» в конце 2017 года.

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