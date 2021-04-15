Элано – первый топ-трансфер Шахтера в Европу. Почему не стал звездой Сити?

Сегодня, когда специалисты или болельщики говорят об успешных трансферах «Шахтера», то в когорте таковых обязательно возникают имена Фернандиньо, Фреда, Дугласа Косты, Виллиана и многих других, но очень часто теряется фамилия другого игрока, переход которого во многом и открыл для «горняков» серьезный европейский рынок – Элано Блумера. Он перебрался в Украину в начале 2005 года за 7,6 миллионов евро, а покинул нашу страну спустя два с половиной сезона, когда «Манчестер Сити» заплатил за бразильца 12 миллионов. Чистый профит «горняков» от сделки по Элано составил 4,4 миллиона евро – пристойные по тем временам деньги для украинского рынка и самого донецкого клуба, который только учился торговать с континентальными топами, пытаясь отойти от знаменитой стратегии «золотой клетки».

Пребывание Элано в Украине было для «Манчестер Сити» действительно почти идеальным периодом адаптации бразильца к весьма суровым условиям британского футбола. «Горожане» покупали игрока, понимающего европейский футбол, но тогда вряд ли кто-то мог предположить, что в клубе из Манчестера талантливому бразильцу придется столкнуться с настоящим хаосом…

Летом 2007 года, когда Элано перебрался в «Манчестер Сити», этот клуб принадлежал бывшему премьер-министру Таиланда Таксину Чинавату, свергнутого на родине в результате военного переворота и вынужденного покинуть страну, где его впоследствии осудили заочно за злоупотребления властью и нарушения прав человека. Главным тренером «небесно-голубых» в то время был известный шведский специалист Свен-Еран Эрикссон, которому собственники предоставили солидный трансферный бюджет на усиление команды.

Одним из тех, кого пожелал видеть среди своих подопечных Эрикссон и оказался Элано. Однако внимание шведа и скаутов «горожан» бразилец привлек не выступлениями в составе «Шахтера», имевшего на тот момент отнюдь не такие позиции в европейском футболе, как ныне, а своей игрой в товарищеском поединке между Бразилией и Аргентиной, состоявшемся в Англии на стадионе «Уэмбли» осенью 2006-го.

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В той игре Элано стал, пожалуй, главной звездой футбольного представления, которое завершилось победой бразильцев со счетом 3:0. Два забитых мяча помогли игроку «Шахтера» затмить других своих соотечественников, а также едва-едва переехавшего на Туманный Альбион в ряды «Вест Хэма» аргентинского форварда Карлоса Тевеса.

«Я хорошо сыграл против Аргентины», - вспоминал позднее Элано. «Примерно в то время у меня появились первые серьезные предложения, но единственная конкретика поступила от «Манчестер Сити». С того самого момента я и был настроен присоединиться к этому клубу».

Несмотря на достаточно щедрый бюджет, расходы на рынке того «Сити» не были сопоставимы с тратами при шейхе Мансуре. Элано стал одной из самых крупных покупок манчестерского клуба, который в том сезоне подписал сразу 12 новичков, среди которых выделялись имена Ведрана Чорлуки, Роландо Бьянки, Мартина Петрова, Валерия Божинова.

По мнению многих специалистов, после Стюарта Пирса Свену-Ерану Эрикссону досталась команда, которая остро нуждалась во вдохновенных атакующих исполнителях, а потому неудивительно что одной из «искорок» нового коллектива призван был стать Элано…

Блистательное начало

Дебют Элано в стане «горожан» выдался потрясающим. Бразильцу, прибывшему в АПЛ из Украины, потребовалось всего 18 минут, чтобы записать на свой счет первое результативное действие. В матче стартового тура против «Вест Хэма» Элано ассистировал Бьянки, а его команда забрала с выезда полновесные три очка – 2:0. На этом бразилец не остановился, и в следующих двух матчах Премьер-лиги также отличился ассистами, причем оба стали для «Манчестер Сити» победными. Сперва «горожане» в родных стенах обыграли «Дерби» (1:0), а Элано помог отличиться голом Майклу Джонсону, а затем «небесно-голубые» в дерби оказались сильнее «Юнайтед» (1:0), а экс-бразилец «Шахтера» ассистировал Джеованни. Неудивительно, что болельщики «Сити» сразу же полюбили Элано, а тот не уставал в интервью отвечать им взаимностью.

«Это было захватывающее время, когда я прибыл в «Манчестер Сити» и подписал контракт с таким клубом. Я знал, что присоединяюсь к чему-то особенному, и был уверен, что смогу помочь проекту расти. Я очень горжусь, что доставляю радость болельщикам «Сити», - говорил Элано.

Еще более яркий отрезок бразилец выдал через месяц. С 29 сентября по 20 октября «горожане» провели три матча в АПЛ, добыв в них три победы, а Элано не уходил с поля без забитого мяча ни в одном из этих поединков. Сперва бразилец восхитил фанатов феноменальным голом со штрафного в ворота «Ньюкасла» (3:1), заставив капитулировать Шея Гивена…

Через неделю бразилец отличился дублем в воротах «Мидслбро» (3:1), не оставив шансов опытному Марку Шварцеру…

А 20 октября единственный мяч Элано помог «горожанам» одолеть «Бирмингем» (1:0). В этот отрезок бразилец буквально летел к славе, он был неподражаем и великолепен…

Манчестерский «закат» Эрикссона

И по сей день в Англии, вспоминая об Элано, говорят, что огромное влияние на карьеру этого футболиста на Туманном Альбионе оказал Свен-Еран Эрикссон. Бразилец действительно почти не знал английского, но сумел сработаться со шведским специалистом, который ранее имел опыт общения с южноамериканскими легионерами в «Лацио».

К рождественским матчам в АПЛ «Манчестер Сити» подошел на пятом месте в турнирной таблице. Болельщики «горожан» мечтали о финише в топ-4 и месте в Лиге чемпионов, но команда Эрикссона внезапно угодила в кризис. Пошли многочисленные ничьи, поражения, что быстро отбросило «Сити» в середину турнирной таблицы без реальных перспектив побороться за путевку в Лигу чемпионов.

Дебютный сезон в «Манчестер Сити» Элано завершил с показателем в 10 забитых мячей и 8 результативных передач во всех турнирах, а его команда, финишировавшая девятой, квалифицировалась в Кубок УЕФА через «черный ход», существовавший в те времена в аспекте рейтинга Fair Play.

В последних турах моральный дух «горожан» был невероятно низким, а потому никого не удивила серия из трех безвольных поражений на финише от «Фулхэма», «Ливерпуля» и «Мидлсбро», причем «речники» взяли убедительный реванш за поражение в первом круге – 8:1. Элано в той игре вновь отличился забитым мячом, но было это при счете 0:7, да и не могло послужить хоть каким-либо утешением.

«Обстановка перед той игрой была настолько плохой, потому что стало очевидным: Свен-Еран Эрикссон покинет клуб, и настроение игроков было подавленным. Даже несмотря на мой гол, я не думал об этом после финального свистка, так как остальная часть нашего выступления тем вечером была катастрофической», - вспоминал Элано…

Робиньо: друг и конкурент

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Летом 2008 года Марк Хьюз сменил уволенного Эрикссона, а «Манчестер Сити» подвергся очередной «капитальной реконструкции». Несмотря на приход в команду Шона Райт-Филлипса, Элано на старте сезоне оставался важным игроком первой команды, и забил три гола в первых двух матчах за «Сити». Но затем клуб из Манчестера был выкуплен арабскими инвесторами из Abu Dhabi United Group во главе с шейхом Мансуром, а первым громким трансфером новых собственников стал бразилец Робиньо, на которого англичане потратили рекордные по тем временам для рынка Великобритании 43 миллиона евро.

Переход Робиньо в «Манчестер Сити» стал для Элано с одной стороны хорошей новостью, ведь этих двоих связывали дружеские отношения еще со времен «Сантоса», но с другой – плохой… Уже в следующем матче на позиции Элано Хьюз выпустил Робиньо, который забил гол «Челси» в дебютном поединке, а экс-хавбек «Шахтера» просидел все 90 минут на скамье запасных.

После этого Элано, очевидно, перестал быть в планах Хьюза важным игроком первой команды в будущем, а потому бразилец либо выходил на замену, либо же появлялся в стартовом составе, но на разных позициях – в качестве человека, которым затыкали дыры. Логично, что поползла вниз и результативность, хотя в 28 поединках Элано удалось отличиться 9 полезными действиями (6 голов и 3 ассиста).

Но важней всего другое – в игре Элано на «Этихаде» исчезла прежняя «волшебность», за которую бразильца с первых же дней полюбили фанаты «Манчестер Сити». Марк Хьюз не был для хавбека тем тренером, который может находить нужные слова и мотивацию, чтобы вдохновлять Элано на свои лучшие матчи. Исчезли и фантастические голевые серии из нескольких матчей кряду, которые экс-игрок «Шахтера» несколько раз выдавал при Эрикссоне…

В итоге летом 2009 года «Манчестер Сити» озадачился проблемой трудоустройства Элано, для которого не было будущего в команде. В клубе решили строить совсем другой коллектив, где ставка делалась на более раскрученных в мире футбола персонажей. Поэтому когда пришло предложение из «Галатасарая», подкрепленное 7 миллионами евро, руководство «небесно-голубых» долго не думало, равно как не был против отъезда в Турцию и сам Элано…

«Бразильская клика»

Решение о переезде в Турцию сбило с толку многих, и не так давно сам Элано предположил, что оно в какой-то степени оказалось поспешным.

«Мое самое большое сожаление за период карьеры в «Сити» заключается в том, что я запросто мог остаться там подольше. Я ни на секунду не жалею, что присоединился к «Галатасараю», но мне просто очень нравилось время в Англии. Я думаю, я мог бы оставаться там», - сказал Элано.

Почему экс-хавбек «Шахтера» решил уехать – загадка, ответа на которую нет до сих пор. Одна из теорий, основанная на утверждениях тогдашнего партнера бразильца по команде в «Сити» Крейга Беллами, заключается в том, что Элано вместе с Робиньо и Глаубером сколотили в команде настоящую банду, которую валлиец назвал «бразильской кликой». Якобы этой группе игроков было абсолютно плевать на остальных партнеров, и результаты команды, из-за чего внутри коллектива случались конфликты.

Если верить этому, то желание боссов «Сити» поскорее избавиться от Элано приобретает какое-то дополнительное объяснение. Что правда, сам бразилец заявил, что Беллами не стоило бы очернять других футболистов, так как он сам был «проблемным».

«У него были проблемы во всех командах, где он играл. В «Ливерпуле» он даже пошел избивать кого-то клюшкой для гольфа. Поэтому я бы не обращал внимание на слова такого человека», - прокомментировал слухи Элано.

«Галатасарай» стал последней европейской командой в карьере Элано. Из Турции он вернулся в родную Бразилию, а в конце карьеры успел сгонять за деньгами в Индию, где тогда активно вкладывали в футбол, пытаясь сделать местную Суперлигу интересной не только для внутреннего рынка, но и для болельщиков из других стран.

В начале 2017 года Элано Блумер огласил о завершении карьеры. Сделал это хавбек, как и полагается, в рядах родного для себя «Сантоса», после чего начал работать тренером. На «пенсию» Элано ушел с 50 матчами в составе сборной Бразилии, что является третьим лучшим показателем для всех его соотечественников, проходивших в карьере через «Шахтер». Больше чем Элано за «селесао» отыграли только Фернандиньо (53 матча) и Виллиан (70)…

Текст: meta.ua/sport