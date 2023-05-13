Экс-хавбек Шахтера отсудил у Коринтианса 11 миллионов

39-летний экс-хавбек «Шахтера» Жадсон накануне выиграл дело у бразильского «Коринтианса», и теперь клуб должен будет заплатить ему 11 миллионов реалов (чуть более 2 миллионов евро).

Национальная палата по разрешению споров Бразильской конфедерации футбола постановила, что у «Коринтианса» есть 15 дней, начиная с минувшего четверга, чтобы осуществить платеж по долгу на финансовые счета Жадсона.

Отмечается, что дело касалось досрочного расторжения контракта между Жадсоном и «Коринтиансом», которое произошло в начале марта 2020 года по инициативе клуба.

Невыполнение решения палаты по разрешению споров может привести к наложению дополнительных санкций на «Коринтианс» - начиная от запрета на трансферы до невозможности регистрировать новичков на срок от шести месяцев до двух лет.

Впрочем, у «Коринтианса» есть семь дней на то, чтобы обжаловать решение в Бразильском центре посредничества и арбитража, хотя пока неясно, будет ли клуб подавать апелляцию.

Ранее сообщалось, что Жадсон подал в суд на другой свой бывший клуб – «Виторию» из Салвадора, с которой экс-хавбек «Шахтера» намерен взыскать порядка 100 тысяч евро, причем также за досрочный разрыв контракта.