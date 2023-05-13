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  4. Экс-хавбек Шахтера отсудил у Коринтианса 11 миллионов
Бразилия
13 мая 2023, 19:09 |
1345
3

Экс-хавбек Шахтера отсудил у Коринтианса 11 миллионов

Жадсон выиграл дело и теперь сможет поправить финансовое положение

13 мая 2023, 19:09 |
1345
3
Экс-хавбек Шахтера отсудил у Коринтианса 11 миллионов
ФК Коринтианс. Жадсон

39-летний экс-хавбек «Шахтера» Жадсон накануне выиграл дело у бразильского «Коринтианса», и теперь клуб должен будет заплатить ему 11 миллионов реалов (чуть более 2 миллионов евро).

Национальная палата по разрешению споров Бразильской конфедерации футбола постановила, что у «Коринтианса» есть 15 дней, начиная с минувшего четверга, чтобы осуществить платеж по долгу на финансовые счета Жадсона.

Отмечается, что дело касалось досрочного расторжения контракта между Жадсоном и «Коринтиансом», которое произошло в начале марта 2020 года по инициативе клуба.

Невыполнение решения палаты по разрешению споров может привести к наложению дополнительных санкций на «Коринтианс» - начиная от запрета на трансферы до невозможности регистрировать новичков на срок от шести месяцев до двух лет.

Впрочем, у «Коринтианса» есть семь дней на то, чтобы обжаловать решение в Бразильском центре посредничества и арбитража, хотя пока неясно, будет ли клуб подавать апелляцию.

Ранее сообщалось, что Жадсон подал в суд на другой свой бывший клуб – «Виторию» из Салвадора, с которой экс-хавбек «Шахтера» намерен взыскать порядка 100 тысяч евро, причем также за досрочный разрыв контракта.

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Источник Globoesporte
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Jaime_Lannister
Дулю з маком йому заплатять. За жадібністю і небажанням платити бразильскі клуби конкурують тільки з турецькими.
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