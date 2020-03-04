Любимец болельщиков Шахтера в 36 лет оказался без клуба

Жадсон расторг контракт с «Коринтиансом»

  • 04.03.2020 09:57
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Любимец болельщиков Шахтера в 36 лет оказался без клуба
© ФК Шахтер. Жадсон

36-летний полузащитник Жадсон окончательно оформил расторжение контракта с «Коринтиансом», сообщает Futebol Interior со ссылкой на официальный бюллетень Конфедерации футбола Бразилии.

Еще в начале года новый главный тренер «Коринтианса» Тиаго Нуньес дал понять, что в будущем не видит опытного хавбека в составе команды.

О том, как сложится карьера Жадсона в дальнейшем пока ничего неизвестно, но ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Коритибы».

Напомним, Жадсон является автором первого гола в истории «Донбасс Арены», победного мяча в финале Кубка УЕФА-2009, а также в честь него заложена специальная звезда на алее славы возле «Донбасс Арены».

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Источник — Futebol Interior

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