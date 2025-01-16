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16 января 2025, 00:11 | Обновлено 16 января 2025, 00:12
1077
2

ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Покровск – это наша Украина»

Украинский футболист посетил близкие сердцу места

16 января 2025, 00:11 | Обновлено 16 января 2025, 00:12
1077
2
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Покровск – это наша Украина»
Instagram. Ярослав Ракицкий в Покровске

Экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий посетил Покровск, который является одной из ближайших целей российской армии в войне против Украины.

Футболист, который сейчас находится без клуба опубликовал несколько постов:

«Покровск – это наш город! Это – наша Украина ⚒️», – написал Ярослав.

На фото – Ракицкий с украинскими военными.

Далее Ярослав посетил родной спорткомплекс, в котором он тренировался:

«Родной спорткомплекс, в который привел меня мой Дед❤️ место, где зародилась моя футбольная история», – рассказал Ракицкий.

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фото lifestyle Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк сборная Украины по футболу российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Андрій Шевченко
Гнида, а коли під час війни на каців працювало? Йди воювати і змивай ганьбу кров'ю, чмошник опущений 
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