ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Покровск – это наша Украина»
Украинский футболист посетил близкие сердцу места
Экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий посетил Покровск, который является одной из ближайших целей российской армии в войне против Украины.
Футболист, который сейчас находится без клуба опубликовал несколько постов:
«Покровск – это наш город! Это – наша Украина ⚒️», – написал Ярослав.
На фото – Ракицкий с украинскими военными.
Далее Ярослав посетил родной спорткомплекс, в котором он тренировался:
«Родной спорткомплекс, в который привел меня мой Дед❤️ место, где зародилась моя футбольная история», – рассказал Ракицкий.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Егор Ярмолюк может себе позволить...
Александер Исак может стать игроком каталонского клуба