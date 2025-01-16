ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Покровск – это наша Украина»

Экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий посетил Покровск, который является одной из ближайших целей российской армии в войне против Украины.

Футболист, который сейчас находится без клуба опубликовал несколько постов:

«Покровск – это наш город! Это – наша Украина ⚒️», – написал Ярослав.

На фото – Ракицкий с украинскими военными.

Далее Ярослав посетил родной спорткомплекс, в котором он тренировался:

«Родной спорткомплекс, в который привел меня мой Дед❤️ место, где зародилась моя футбольная история», – рассказал Ракицкий.