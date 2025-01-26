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  4. «Вы можете подумать...». Анчелотти – после матча с Вальядолидом
Испания
26 января 2025, 05:03 |
87
0

«Вы можете подумать...». Анчелотти – после матча с Вальядолидом

Карло Анчелотти кратко прокомментировал прошедший матч

26 января 2025, 05:03 |
87
0
«Вы можете подумать...». Анчелотти – после матча с Вальядолидом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал несколько комментариев после матча 23-го тура Ла Лиги, в котором его команда одолела «Вальядолид» со счетом 3:0 благодаря хет-трику Килиана Мбаппе.

«Главное – набирать очки. Очевидно, что команды на вершине имеют более высокое качество, но вы должны бороться, сражаться и конкурировать в каждой игре, потому что каждая команда делает все возможное, чтобы победить. Сейчас, после победы, вы можете подумать, что это была более легкая игра. Команда адаптировалась и хорошо управляла игрой, не торопила события. Когда мы вышли вперед, матч стал чуть менее сложным, чем обычно».

«Мбаппе играет так уже давно. Он впервые забил три гола и вносит реальный вклад в команду. Он нашел свой ритм, и это плюс для нас, потому что он очень качественный игрок».

«Мы должны подходить к делу взвешенно. Мы добились хороших результатов в лиге в последние недели, и у нас есть преимущество на данный момент, но лига слишком долгая, чтобы думать, что она закончилась. У нас есть небольшое преимущество, и, надеюсь, мы сможем воспользоваться им в следующих играх».

«Постепенно мы вошли в ритм, в хорошую динамику. Мы улучшаем те аспекты, которые немного мешали нам в предыдущих играх, и мы должны продолжать стараться улучшать те области, в которых мы были слабее».

«Асенсио проделал большую работу для нас. Ему не так привычно играть на позиции защитника, но он показал, что является быстрым и осмотрительным игроком. Он провел хорошую игру, как и Тчуамени на позиции центрального защитника. В этом нет ничего нового. Постепенно Алаба получает все больше минут, и он очень близок к тому, чтобы впервые выйти в старте».

Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе дал комментарий после первого хет-трика за «Реал».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе Рауль Асенсио Давид Алаба Орельен Тчуамени
Данііл Киріяка Источник: ФК Реал Мадрид
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