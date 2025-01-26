Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы возвращаемся». Мбаппе – после хет-трика в ворота Вальядолида
Испания
26 января 2025, 04:47 | Обновлено 26 января 2025, 04:48
91
0

«Мы возвращаемся». Мбаппе – после хет-трика в ворота Вальядолида

Килиан Мбаппе прокомментировал предстоящие матчи команды

26 января 2025, 04:47 | Обновлено 26 января 2025, 04:48
91
0
«Мы возвращаемся». Мбаппе – после хет-трика в ворота Вальядолида
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе дал несколько комментариев после матча 21-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом»:

«Я доволен хет-триком, но прежде всего – тремя очками. Сегодня было очень важно победить, потому что результат «Атлетико» оказал на нас давление. Мы хорошо начали, прессинговали на половине поля соперника и забили первый гол. После перерыва было десять минут, когда мы могли сыграть лучше, но мы забили второй и с тех пор хорошо контролировали игру. Мы возвращаемся в Мадрид с победой».

«Эта победа придает нам уверенности, но она не закончится до 38-го тура. Мы всегда должны побеждать, потому что мы – «Реал Мадрид», но мы должны относиться к лиге со смирением, потому что осталось много игр».

«Я играл на всех трех атакующих позициях и чувствую себя хорошо на всех трех. Адаптация закончилась, и я прекрасно чувствую себя со своими товарищами по команде. Все идет естественно, но мы должны продолжать в том же духе».

«Я также должен помогать всей команде, потому что я и мы хотим, чтобы «Мадрид» побеждал. Для меня важнее всего выигрывать титулы вместе с командой».

«Это будет сложно, потому что они (прим. – «Брест») сильны дома, даже несмотря на то, что играют в «Гингаме». Мы должны победить, потому что «Реал Мадрид» всегда должен побеждать».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» одолел «Вальядолид» с хет-триком Мбаппе.

По теме:
«Вы можете подумать...». Анчелотти – после матча с Вальядолидом
Мбаппе забил первый хет-трик за Реал и отметился интересным достижением
Вальядолид – Реал – 0:3. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Брест (Франция) Лига чемпионов Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Данііл Киріяка Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
Теннис | 25 января 2025, 13:21 26
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025

25 января Мэдисон переиграла первую ракетку мира и стала чемпионкой в Мельбурне

Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Теннис | 25 января 2025, 12:50 73
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open

Мэдисон в трех сетах переиграла первую ракетку мира в финальном матче мейджора

Ляп Хусанова, топ-игра Мармуша, гол Холанда. Ман Сити переиграл Челси
Футбол | 25.01.2025, 21:26
Ляп Хусанова, топ-игра Мармуша, гол Холанда. Ман Сити переиграл Челси
Ляп Хусанова, топ-игра Мармуша, гол Холанда. Ман Сити переиграл Челси
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на ошибку Хусанова и победу над Челси
Футбол | 26.01.2025, 02:03
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на ошибку Хусанова и победу над Челси
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на ошибку Хусанова и победу над Челси
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Футбол | 25.01.2025, 09:02
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
24.01.2025, 20:40
Бокс
Леннокс Льюис выбрал сильнейшего между Майком Тайсоном и Усиком
Леннокс Льюис выбрал сильнейшего между Майком Тайсоном и Усиком
25.01.2025, 01:51 3
Бокс
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
25.01.2025, 14:09 9
Футбол
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
24.01.2025, 09:45
Теннис
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
24.01.2025, 03:18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
24.01.2025, 19:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем