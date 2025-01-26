«Мы возвращаемся». Мбаппе – после хет-трика в ворота Вальядолида

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе дал несколько комментариев после матча 21-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом»:

«Я доволен хет-триком, но прежде всего – тремя очками. Сегодня было очень важно победить, потому что результат «Атлетико» оказал на нас давление. Мы хорошо начали, прессинговали на половине поля соперника и забили первый гол. После перерыва было десять минут, когда мы могли сыграть лучше, но мы забили второй и с тех пор хорошо контролировали игру. Мы возвращаемся в Мадрид с победой».

«Эта победа придает нам уверенности, но она не закончится до 38-го тура. Мы всегда должны побеждать, потому что мы – «Реал Мадрид», но мы должны относиться к лиге со смирением, потому что осталось много игр».

«Я играл на всех трех атакующих позициях и чувствую себя хорошо на всех трех. Адаптация закончилась, и я прекрасно чувствую себя со своими товарищами по команде. Все идет естественно, но мы должны продолжать в том же духе».

«Я также должен помогать всей команде, потому что я и мы хотим, чтобы «Мадрид» побеждал. Для меня важнее всего выигрывать титулы вместе с командой».

«Это будет сложно, потому что они (прим. – «Брест») сильны дома, даже несмотря на то, что играют в «Гингаме». Мы должны победить, потому что «Реал Мадрид» всегда должен побеждать».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» одолел «Вальядолид» с хет-триком Мбаппе.