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  4. Мбаппе в огне. Реал обыграл новичка и теперь опережает Барсу на 10 очков
Чемпионат Испании
Вальядолид
25.01.2025 22:00 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
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Испания
25 января 2025, 23:57 | Обновлено 25 января 2025, 23:58
722
4

Мбаппе в огне. Реал обыграл новичка и теперь опережает Барсу на 10 очков

Мадридцы были сильнее «Вальядолида»

25 января 2025, 23:57 | Обновлено 25 января 2025, 23:58
722
4
Мбаппе в огне. Реал обыграл новичка и теперь опережает Барсу на 10 очков
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

В субботу, 25 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Вальядолид» и «Реал».

Игра прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Сорилья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Убедительную победу в матче одержал мадридский «Реал». Мбаппе, который начинает набирать топовую форму, оформил в этом матче хет-трик. Килиан забил уже 15 голов в Ла Лиге и постепенно догоняет в гонке бомбардиров Роберта Левандовски, у которого 16 точных ударов.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин в очередной раз остался в запасе.

«Реал» продолжает возглавлять Ла Лигу с 49 очками. У «Атлетико» на четыре балла меньше, а у «Барселоны» на десять. «Вальядолид» замыкает турнирную таблицу чемпионата с 15 очками.

Ла Лига. 21-й тур, 21 января.

Вальядолид – Реал – 0:3
Голы: Мбаппе, 30, 57, 90+1.

Вальядолид – Хейн, Лукас Роза, Торрес, Санчес, Перес, Амалла, Мартин, Ануар, Силла, Санчес (Кике Перес, 62), Маркос Андре (Латаса, 79).

Реал Мадрид – Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Тчуамени, Асенсио (Алаба, 68), Вальверде, Себальос (Модрич, 68), Родриго (Гюлер, 73), Беллингем, Браим Диас, Мбаппе.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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Pavel_i_CO
Реал Мадрид як і Динамо Київ, випереджає ворога на 10 балів. Символічно, якщо столичні клуби, синхронно обійдуть команди з сепаратиських регіонів 
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+3
PUMA
Первый хет трик Мбаппе в Реале 
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+2
Saar
А чому це "найкращий" гравець світу відсторонений, я про принцесу Вініссіуса?!
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-2
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