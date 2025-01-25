Мбаппе в огне. Реал обыграл новичка и теперь опережает Барсу на 10 очков

В субботу, 25 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Вальядолид» и «Реал».

Игра прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Сорилья».

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Убедительную победу в матче одержал мадридский «Реал». Мбаппе, который начинает набирать топовую форму, оформил в этом матче хет-трик. Килиан забил уже 15 голов в Ла Лиге и постепенно догоняет в гонке бомбардиров Роберта Левандовски, у которого 16 точных ударов.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин в очередной раз остался в запасе.

«Реал» продолжает возглавлять Ла Лигу с 49 очками. У «Атлетико» на четыре балла меньше, а у «Барселоны» на десять. «Вальядолид» замыкает турнирную таблицу чемпионата с 15 очками.

Ла Лига. 21-й тур, 21 января.

Вальядолид – Реал – 0:3

Голы: Мбаппе, 30, 57, 90+1.

Вальядолид – Хейн, Лукас Роза, Торрес, Санчес, Перес, Амалла, Мартин, Ануар, Силла, Санчес (Кике Перес, 62), Маркос Андре (Латаса, 79).



Реал Мадрид – Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Тчуамени, Асенсио (Алаба, 68), Вальверде, Себальос (Модрич, 68), Родриго (Гюлер, 73), Беллингем, Браим Диас, Мбаппе.

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