25 января на «Хосе Сорилья» пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором «Вальядолид» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вальядолид

Команда была выкуплена Роналду, который заходил в проект под очень громкие обещания. Но продает сейчас пуселанос с явными признаками футбольного лифта. С другой стороны, падая постоянно в Сегунду, там набирали достаточно очков, чтобы вернуться назад с ходу. Так было и в прошлом сезоне, когда Пессолано со своими подопечными снова доминировали во втором дивизионе. А потом аргентинца убрали в декабре с должности после разгрома Атлетико, в момент, когда клуб застрял на последнем месте в таблице. Примечательно, что Валенсию обыграли без полноценного наставника. А назначенный на должность Кокка начинал с 0:3 с Жироной и вылетом из кубка после 2:3 с Оуренсе. И только с нестабильным Бетисом получилось наконец-то победить. С Эспаньолом, прямым конкурентом, уступили 1:2.

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Реал Мадрид

Клуб тоже чередует при Анчелотти сезоны. Прошлый был безусловно успешным, даже триумфальным, ведь получилось вернуть себе титулы и в Примере, и в Лиге чемпионов. Но в новой темпораде проблемы начались уже с первых поединков. Чего стоит разгромные поражения от Барселоны и, уже в январе, уже в Суперкубке Испании - упустили шанс на титул. Хотя еще в 2024-м году сливочные раздобыли сначала, еще летом, в Суперкубке УЕФА, а в декабре прибавили Межконтинентальный кубок. В Примере еще и Атлетико на пик вышел. В прошлом туре с Лас-Пальмасом добились уверенной победы, причем на фоне осечек обоих конкурентов. До этого в Копе дель Рей с Сельтой тоже крупно победили. Лиге чемпионов в 2024-м году обладатель Ушастого проиграл половину матчей. С Ред Булл Зальцбург, впрочем, на этой неделе разгромили 5:1, гарантировав плей-офф.

Статистика личных встреч

Все шесть последних очных поединков были выиграны сливочными, причем они не пропустили ни единого гола.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут уверенной победы гостей. Согласимся, ограничившись форой -1,5 гола (коэффициент - 1,73).