Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вальядолид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
Чемпионат Испании
Вальядолид
25.01.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 января 2025, 03:29 | Обновлено 25 января 2025, 03:32
11
0

Вальядолид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги

Поединок состоится 25 января в 22:00 по Киеву

25 января 2025, 03:29 | Обновлено 25 января 2025, 03:32
11
0
Вальядолид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января на «Хосе Сорилья» пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором «Вальядолид» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вальядолид

Команда была выкуплена Роналду, который заходил в проект под очень громкие обещания. Но продает сейчас пуселанос с явными признаками футбольного лифта. С другой стороны, падая постоянно в Сегунду, там набирали достаточно очков, чтобы вернуться назад с ходу. Так было и в прошлом сезоне, когда Пессолано со своими подопечными снова доминировали во втором дивизионе. А потом аргентинца убрали в декабре с должности после разгрома Атлетико, в момент, когда клуб застрял на последнем месте в таблице. Примечательно, что Валенсию обыграли без полноценного наставника. А назначенный на должность Кокка начинал с 0:3 с Жироной и вылетом из кубка после 2:3 с Оуренсе. И только с нестабильным Бетисом получилось наконец-то победить. С Эспаньолом, прямым конкурентом, уступили 1:2.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Реал Мадрид

Клуб тоже чередует при Анчелотти сезоны. Прошлый был безусловно успешным, даже триумфальным, ведь получилось вернуть себе титулы и в Примере, и в Лиге чемпионов. Но в новой темпораде проблемы начались уже с первых поединков. Чего стоит разгромные поражения от Барселоны и, уже в январе, уже в Суперкубке Испании - упустили шанс на титул. Хотя еще в 2024-м году сливочные раздобыли сначала, еще летом, в Суперкубке УЕФА, а в декабре прибавили Межконтинентальный кубок. В Примере еще и Атлетико на пик вышел. В прошлом туре с Лас-Пальмасом добились уверенной победы, причем на фоне осечек обоих конкурентов. До этого в Копе дель Рей с Сельтой тоже крупно победили. Лиге чемпионов в 2024-м году обладатель Ушастого проиграл половину матчей. С Ред Булл Зальцбург, впрочем, на этой неделе разгромили 5:1, гарантировав плей-офф.

Статистика личных встреч

Все шесть последних очных поединков были выиграны сливочными, причем они не пропустили ни единого гола.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут уверенной победы гостей. Согласимся, ограничившись форой -1,5 гола (коэффициент - 1,73).

Прогноз Sport.ua
Вальядолид
25 января 2025 -
22:00
Реал Мадрид
Фора Реала (-1.5) 1.73 Сделать ставку
По теме:
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Ипсвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вальядолид Реал Мадрид Вальядолид - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Теннис | 24 января 2025, 08:28 0
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open

24 января Новак снялся с поединка против Александра Зверева после проигранного первого сета

Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Футбол | 25 января 2025, 03:07 0
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере

Именитый уругвайский нападающий выделил Тиаго Силву и Серхио Рамоса

«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
Бокс | 24.01.2025, 07:53
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Футбол | 24.01.2025, 03:18
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Трабзонспор снова улучшил свое предложение Шахтеру по Зубкову
Футбол | 24.01.2025, 22:11
Трабзонспор снова улучшил свое предложение Шахтеру по Зубкову
Трабзонспор снова улучшил свое предложение Шахтеру по Зубкову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
23.01.2025, 14:24 5
Теннис
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
23.01.2025, 15:47
Теннис
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
24.01.2025, 09:03 5
Футбол
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
23.01.2025, 09:00
Бокс
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
23.01.2025, 09:39
Футбол
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
23.01.2025, 01:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем