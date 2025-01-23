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Испания23 января 2025, 23:03 | Обновлено 23 января 2025, 23:04
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Вальядолид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января матч 21-го тура Ла Лиги
23 января 2025, 23:03 | Обновлено 23 января 2025, 23:04
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В субботу, 25 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вальядолид» и «Реал».
Игра пройдет в Вальядолиде на стадионе «Хосе Сорилья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Вальядолид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вальядолид – Реал МадридСмотреть трансляцию
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