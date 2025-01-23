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Чемпионат Испании
Вальядолид
25.01.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 января 2025, 23:03 | Обновлено 23 января 2025, 23:04
41
0

Вальядолид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января матч 21-го тура Ла Лиги

23 января 2025, 23:03 | Обновлено 23 января 2025, 23:04
41
0
Вальядолид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

В субботу, 25 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вальядолид» и «Реал».

Игра пройдет в Вальядолиде на стадионе «Хосе Сорилья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Вальядолид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вальядолид – Реал Мадрид
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Вальядолид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Реал - Вальядолид
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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