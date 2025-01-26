25.01.2025 22:00 – FT 0 : 3
Испания26 января 2025, 00:10 | Обновлено 26 января 2025, 00:11
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Вальядолид – Реал – 0:3. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура Ла Лиги
26 января 2025, 00:10 | Обновлено 26 января 2025, 00:11
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25 января в 22:00 стартовал матч 21-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Реалом».
Игра прошла на стадионе «Хосе Сорилья» в Вальядолиде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал этот матч на скамейке запасных.
Ла Лига. 21-й тур. 25 января
Вальядолид – Реал – 0:3
Голы: Мбаппе, 30, 57, 90+1
ГОЛ! 0:1 Мбаппе,30
ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 57
ГОЛ! 3:0 Мбаппе, 90+1
События матча
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
90’ +1
Mario Martin (Вальядолид) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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