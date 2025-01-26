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Чемпионат Испании
Вальядолид
25.01.2025 22:00 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 января 2025, 00:10 | Обновлено 26 января 2025, 00:11
1458
0

Вальядолид – Реал – 0:3. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Ла Лиги

26 января 2025, 00:10 | Обновлено 26 января 2025, 00:11
1458
0
Вальядолид – Реал – 0:3. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января в 22:00 стартовал матч 21-го тура Ла Лиги между «Вальядолидом» и «Реалом».

Игра прошла на стадионе «Хосе Сорилья» в Вальядолиде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал этот матч на скамейке запасных.

Ла Лига. 21-й тур. 25 января

Вальядолид – Реал – 0:3

Голы: Мбаппе, 30, 57, 90+1

ГОЛ! 0:1 Мбаппе,30

ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 57

ГОЛ! 3:0 Мбаппе, 90+1

Видео голов в Telegram.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
90’ +1
Mario Martin (Вальядолид) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Вальядолид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Килиан Мбаппе
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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