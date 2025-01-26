За день до матча с РФШ. Динамо запланировало еще один спарринг
«Бело-синие» сыграют с польским клубом
Киевское «Динамо» выбрало еще одного спарринг-партнера на учебно-тренировочных сборах. Киевский клуб проведет контрольный матч с представителем Второй лиги Польши – ФК «Вечиста Краков».
По официальной информации, товарищеская игра запланирована на среду, 29 января. О начале контрольного матча пока никакой информации нет.
Уже через день, в четверг, 30 января, киевское «Динамо» проведет заключительный матч основного этапа Лиги Европы, где соперником команды Александра Шовковского станет латвийская РФШ.
Ранее сообщалось, что может продать основного голкипера в Саудовскую Аравию.
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