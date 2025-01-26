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  4. За день до матча с РФШ. Динамо запланировало еще один спарринг
Украина. Премьер лига
26 января 2025, 08:24 |
370
0

За день до матча с РФШ. Динамо запланировало еще один спарринг

«Бело-синие» сыграют с польским клубом

26 января 2025, 08:24 |
370
0
За день до матча с РФШ. Динамо запланировало еще один спарринг
ФК Динамо Киев.

Киевское «Динамо» выбрало еще одного спарринг-партнера на учебно-тренировочных сборах. Киевский клуб проведет контрольный матч с представителем Второй лиги Польши – ФК «Вечиста Краков».

По официальной информации, товарищеская игра запланирована на среду, 29 января. О начале контрольного матча пока никакой информации нет.

Уже через день, в четверг, 30 января, киевское «Динамо» проведет заключительный матч основного этапа Лиги Европы, где соперником команды Александра Шовковского станет латвийская РФШ.

Ранее сообщалось, что может продать основного голкипера в Саудовскую Аравию.

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Вечиста Краков контрольные матчи УПЛ Динамо Киев Динамо - РФШ РФШ Рига Лига Европы учебно-тренировочные сборы
Олег Вахоцкий Источник
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