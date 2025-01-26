За день до матча с РФШ. Динамо запланировало еще один спарринг

Киевское «Динамо» выбрало еще одного спарринг-партнера на учебно-тренировочных сборах. Киевский клуб проведет контрольный матч с представителем Второй лиги Польши – ФК «Вечиста Краков».

По официальной информации, товарищеская игра запланирована на среду, 29 января. О начале контрольного матча пока никакой информации нет.

Уже через день, в четверг, 30 января, киевское «Динамо» проведет заключительный матч основного этапа Лиги Европы, где соперником команды Александра Шовковского станет латвийская РФШ.

Ранее сообщалось, что может продать основного голкипера в Саудовскую Аравию.