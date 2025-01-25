Топ-клуб уже ведет переговоры по трансферу Нико Уильямса. Это не Барселона

Испанский вингер «Атлетика» Нико Уильямс близок к переходу в «Арсенал», сообщает El Nacional.

По информации источника, «канониры» готовы заплатить сумму отступных, которая составляет 50 миллионов евро, за вингера, которого хочет подписать «Барселона». Сообщается, что спортивный директор «Арсенала» уже контактировал с испанцем относительно контракта. «Канониры» попытаются подписать игрока до закрытия зимнего трансферного окна.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего вингера в 70 миллионов евро. Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Уильямс провел за «Атлетик» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.