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Англия
25 января 2025, 17:52 | Обновлено 25 января 2025, 18:50
1016
0

Топ-клуб уже ведет переговоры по трансферу Нико Уильямса. Это не Барселона

Арсенал готов заплатить за игрока 50 миллионов евро

25 января 2025, 17:52 | Обновлено 25 января 2025, 18:50
1016
0
Топ-клуб уже ведет переговоры по трансферу Нико Уильямса. Это не Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Испанский вингер «Атлетика» Нико Уильямс близок к переходу в «Арсенал», сообщает El Nacional.

По информации источника, «канониры» готовы заплатить сумму отступных, которая составляет 50 миллионов евро, за вингера, которого хочет подписать «Барселона». Сообщается, что спортивный директор «Арсенала» уже контактировал с испанцем относительно контракта. «Канониры» попытаются подписать игрока до закрытия зимнего трансферного окна.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего вингера в 70 миллионов евро. Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Уильямс провел за «Атлетик» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

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Нико Уильямс Атлетик Бильбао Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Барселона
Іван Распутін Источник: El Nacional
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