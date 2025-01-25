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Англия
25 января 2025, 13:20 | Обновлено 25 января 2025, 13:26
1128
0

Один из претендентов на Зинченко сомневается в трансфере украинца

Руководство дортмундской «Боруссии» не уверено, что защитник решит проблемы

25 января 2025, 13:20 | Обновлено 25 января 2025, 13:26
1128
0
Один из претендентов на Зинченко сомневается в трансфере украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Дортмундская «Боруссия», которая является одним из главных претендентов на трансфер Александра Зинченко, может отказаться от идеи подписания украинца. Руководство клуба считает, что защитник «Арсенала» не сможет решить проблемы на левом фланге обороны.

«Ответственные лица в Дортмунде намерены реализовать план по укреплению позиции левого защитника в последние дни трансферного окна. В частности, должен прийти игрок, который в идеале может играть как на позиции левого защитника, так и на позиции центрбека.

Однако Александр Зинченко не подойдет идеально. Украинский игрок на самом деле является полузащитником, но в «Манчестер Сити» он был превращен в левого защитника Пепом Гвардиолой, где он используется на этой позиции даже после перехода в «Арсенал».

Поэтому Зинченко не является альтернативой центральному защитнику из-за своих игровых способностей и роста всего 1,75 метра. «Боруссия» продолжает следить за ситуацией, но пока действует осторожно. С одной стороны, потому что Зинченко не может играть на позиции центрального защитника, а с другой – потому, что в целом трансфер считается слишком дорогим», – отмечает источник.

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Арсенал Лондон Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Александр Зинченко
Микола Титюк Источник
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