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Australian Open
26 января 2025, 04:00 |
283
1

«Лучший финал всех времен». Фанаты о победе Киз над Соболенко на Aus Open

Мэдисон Киз победила Арину Соболенко в финале Australian Open 2025

26 января 2025, 04:00 |
283
1
«Лучший финал всех времен». Фанаты о победе Киз над Соболенко на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января 2025 года в финале Открытого чемпионата Австралии американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) победила первую ракетку мира Арину Соболенко (WTA 1), которая выступает в «нейтральном» статусе, со счетом 6:3, 2:6, 7:5.

Мэдисон Киз одержала вторую победу над Ариной Соболенко в шестой личной встрече, выиграв свой первый титул на турнире Grand Slam. Киз прервала винстрик Соболенко на Australian Open, который составлял 20 побед подряд. С победой в Мельбурне она вернулась в топ-10 WTA, поднявшись на седьмую позицию. Это ее десятый титул в карьере, а серия побед продлилась до 12 матчей. Киз стала первой американкой за пять лет, выигравшей Australian Open.

Фанаты очень рады победе Мэдисон Киз, поддержали ее и считают этот финал стал одним из лучших за последнее время.

Daryl: «Она абсолютно точно выиграла этот матч. Ключевые подачи, выигрышные удары. Она провела фантастический турнир. Поздравляю!!!».

Amyy: «Этот матч был огонь как будто, они оба были на другом уровне! Не могу дождаться, чтобы увидеть, что они сделают дальше!».

Tips4TallGirls: «Поздравляем, это был эпический матч!!!».

Mr.Anonymous: «Она будет 100000% ценить эту победу, это может быть единственный Большой шлем, который она выиграет, если только она не станет поздним раскрытием в теннисе».

Jojo: «Мэди действительно провела фантастический турнир! То, как она продолжала бороться в матчах, когда была внизу, показало ее упорное стремление довести дело до конца, и она получила результат, которого заслуживала, и новая «волшебная» ракетка, о которой все время говорили комментаторы, определенно помогла».

Judy_R: «Безусловно, плохая спортсменка! Ломать свою ракетку сразу после поражения показывает ее отсутствие спортивного характера!!!».

Nova: «Лучший финал всех времен».

Naturinda Hos: «Очень верно, финал – это как трехчасовой тай-брейк… тот, кто будет играть без страха и смело идти на удары, тот и победит».

Kinga Maluszynska: «Трудная проверка реальности и раскрытие для Соболенко! Теннис – это ментальная игра самоконтроля, эмоционального спокойствия, интеллекта, профессионального мастерства, скромности, теннисного IQ и таланта! Чтобы заслужить славу, нужно это заслужить и заработать, а не умалять других, а уважать! Карма работает!».

Keryna Booth: «Огромные поздравления, полностью заслуженно!».

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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SlavsWorld_LoveRybakinu
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава Україні!🇺🇦 Героям слава!🇺🇦 Слава ЗСУ!🇺🇦 Можливо, для світових чи власне американських вболівальників він і найкращий, видовищний, але не є таким для мене і для всього слов'янського світу. 😢😢😢Самый грустный Тбш, который только можно представить. 💔Мы выражаем поддержку нашим славянским сестричкам, Рыбке🐟💖, Элине❤️🇺🇦, Иге🇵🇱 и Арине🔴🟢, пострадавшим от американки.
✊Вони ще не раз повернуться й покажуть світові незламність слов'янського духу! Слава Україні!🇺🇦 Слава ЗСУ!🇺🇦 До нових перемог!🇺🇦
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