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  4. Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Англия
24 января 2025, 01:06 |
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Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала

Итальянский инсайдер не верит, что звезда «Челси» сможет вернуться в футбол в ближайшее время

24 января 2025, 01:06 |
370
0
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Топовый итальянский инсайдер Фабрицио Романо высказался относительно допинг-скандала украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Относительно теста Мудрика... По состоянию на сейчас, очень мало шансов, что Михаил сможет вернуться в футбол в ближайшее время».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее на допинг-скандал Михаила Мудрика отреагировал легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Алексей Михайличенко.

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Дмитро Вус Источник: Legioners.ua
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