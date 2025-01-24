Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Итальянский инсайдер не верит, что звезда «Челси» сможет вернуться в футбол в ближайшее время
Топовый итальянский инсайдер Фабрицио Романо высказался относительно допинг-скандала украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:
«Относительно теста Мудрика... По состоянию на сейчас, очень мало шансов, что Михаил сможет вернуться в футбол в ближайшее время».
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее на допинг-скандал Михаила Мудрика отреагировал легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Алексей Михайличенко.
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