Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала

Топовый итальянский инсайдер Фабрицио Романо высказался относительно допинг-скандала украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Относительно теста Мудрика... По состоянию на сейчас, очень мало шансов, что Михаил сможет вернуться в футбол в ближайшее время».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее на допинг-скандал Михаила Мудрика отреагировал легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Алексей Михайличенко.