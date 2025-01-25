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  4. Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Загнала в стойло. Видеообзор финала Aus Open
Australian Open
25 января 2025, 13:46 |
662
1

Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Загнала в стойло. Видеообзор финала Aus Open

Смотрите видеообзор решающего поединка австралийского мейджора

25 января 2025, 13:46 |
662
1
Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Загнала в стойло. Видеообзор финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Мэдисон Киз

25 января состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 в женском одиночном разряде.

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) в трех сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:3, 2:6, 7:5 за 2 часа и 4 минуты.

Киз впервые в карьере выиграла трофей на уровне Grand Slam. За свою победу в Мельбурне она заработала 2,2 млн долларов.

Видеообзор матча Арина Соболенко – Мэдион Киз

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Мэдисон Киз Арина Соболенко Australian Open 2025 видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
нерви картопляні як окремий вид артхауса)))
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