Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Загнала в стойло. Видеообзор финала Aus Open

25 января состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 в женском одиночном разряде.

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) в трех сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:3, 2:6, 7:5 за 2 часа и 4 минуты.

Киз впервые в карьере выиграла трофей на уровне Grand Slam. За свою победу в Мельбурне она заработала 2,2 млн долларов.

Видеообзор матча Арина Соболенко – Мэдион Киз