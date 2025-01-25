Australian Open25 января 2025, 13:46 |
662
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Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Загнала в стойло. Видеообзор финала Aus Open
Смотрите видеообзор решающего поединка австралийского мейджора
25 января 2025, 13:46 |
662
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25 января состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии 2025 в женском одиночном разряде.
Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) в трех сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:3, 2:6, 7:5 за 2 часа и 4 минуты.
Киз впервые в карьере выиграла трофей на уровне Grand Slam. За свою победу в Мельбурне она заработала 2,2 млн долларов.
Видеообзор матча Арина Соболенко – Мэдион Киз
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