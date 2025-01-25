Сколько заработала обидчица Свитолиной за трофей Australian Open 2025?

25 января американка Мэдисон Киз переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5) в финале Открытого чемпионата Австралии 2025 и завоевала свой первый трофей на уровне Grand Slam.

За титул Australian Open Киз заработала 3,5 миллиона австралийских долларов – 2,2 миллиона американских долларов.

Теперь призовые Мэдисон за карьеру составляют $21,2 млн. Киз дебютировала в Туре в феврале 2009 года, когда ей было 14 лет.

На своем пути к трофею АО-2025 Мэдисон, помимо Соболенко, переиграла Энн Ли, Елену-Габриэлу Русе, Даниэль Коллинс, Елену Рыбакину, Элину Свитолину и Игу Свентек.