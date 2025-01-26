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26 января 2025, 04:03 | Обновлено 26 января 2025, 04:04
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Сенсационный Борнмут с Забарным, заруба Ман Сити и Челси, победа Киз

Главные новости за 25 января на Sport.ua

26 января 2025, 04:03 | Обновлено 26 января 2025, 04:04
102
0
Сенсационный Борнмут с Забарным, заруба Ман Сити и Челси, победа Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 25 января.

1A. Ляп Хусанова, топ-игра Мармуша, гол Холанда. Ман Сити переиграл Челси
Манчестерская команда одержала волевую победу

1B. Невероятный Борнмут с Забарным остановили лесников. Арсенал одолел волков
Состоялось три поединка в английском чемпионате

2A. Суперматч Гакпо, победа Ливерпуля, дубль Исака, Ньюкасл уже в топ-4
Красные продолжают побеждать

2B. Мбаппе в огне. Реал обыграл новичка и теперь опережает Барсу на 10 очков
Мадридцы были сильнее «Вальядолида»

3A. Конте против Ювентуса. Наполи нанес сопернику первое поражение в сезоне
Лидер чемпионата идет в отрыв

3B. Фиаско Трубина. Бенфика сенсационно проиграла Каза Пия
«Орлы» уступили в чемпионате Португалии

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский легионер отправился в аренду в Хорватию
Назарий Русин присоединился к Хайдуку

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Сага завершилась. Крупский стал игроком Металлиста 1925
Этот сезон Илья доиграет в полтавской Ворскле

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Покупали за 95 миллионов. МЮ отправил вингера в Ла Лигу
Антони перешел в Бетис

5B. Боруссия Д готовится к Шахтеру, победа Баварии, битва Лейпцига и Байера
Ряд топ-матчей состоялись в туре Бундеслиги

6. Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Голкипер киевского клуба перейдет в чемпионат Саудовской Аравии

7A. Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мэдисон в трех сетах переиграла первую ракетку мира в финальном матче мейджора

7B. Тай-брейк на 34 очка и 3 часа битвы. Известны чемпионы Aus Open 2025 в паре
Харри Хелиеваара и Генри Паттен в трех сетах одолели тандем Симоне Болелли / Андре Вавассори

8. Удержались в десятке. Украина заняла 8-е место в мужской эстафете
Победителями в четвертый раз стали французы

9A. ЮЧЕ. Шейгас завершила спринт на 12-й позиции, другие украинки вне топ-40
Татьяна Тарасюк не стартовала в гонке

9B. Разгромная победа. Фаниян одолел оппонента в титульном поединке
Украинский боксер защитил пояс WBO Global

9C. Первая победа с 2019 года. Постол одолел аргентинца в непростом поединке
Андрес Техада дал конкурентный бой бывшему чемпиону

10A. Невероятная Жанмонно, четвертая победа Франции и возвращение норвежцев
Блогер Sport.ua Евгения Антонова делится впечатлениями от субботних гонок на этапе Кубка мира

10B. Новый тренер Красных дьяволов: конфликтовал с Роналду, провалился в Наполи
Обозреватель Sport.ua – о Руди Гарсии – новом наставнике сборной Бельгии

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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