Сенсационный Борнмут с Забарным, заруба Ман Сити и Челси, победа Киз
Главные новости за 25 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 25 января.
1A. Ляп Хусанова, топ-игра Мармуша, гол Холанда. Ман Сити переиграл Челси
Манчестерская команда одержала волевую победу
1B. Невероятный Борнмут с Забарным остановили лесников. Арсенал одолел волков
Состоялось три поединка в английском чемпионате
2A. Суперматч Гакпо, победа Ливерпуля, дубль Исака, Ньюкасл уже в топ-4
Красные продолжают побеждать
2B. Мбаппе в огне. Реал обыграл новичка и теперь опережает Барсу на 10 очков
Мадридцы были сильнее «Вальядолида»
3A. Конте против Ювентуса. Наполи нанес сопернику первое поражение в сезоне
Лидер чемпионата идет в отрыв
3B. Фиаско Трубина. Бенфика сенсационно проиграла Каза Пия
«Орлы» уступили в чемпионате Португалии
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский легионер отправился в аренду в Хорватию
Назарий Русин присоединился к Хайдуку
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Сага завершилась. Крупский стал игроком Металлиста 1925
Этот сезон Илья доиграет в полтавской Ворскле
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Покупали за 95 миллионов. МЮ отправил вингера в Ла Лигу
Антони перешел в Бетис
5B. Боруссия Д готовится к Шахтеру, победа Баварии, битва Лейпцига и Байера
Ряд топ-матчей состоялись в туре Бундеслиги
6. Источник: Динамо и Аль-Шабаб договорились о трансфере Бущана
Голкипер киевского клуба перейдет в чемпионат Саудовской Аравии
7A. Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мэдисон в трех сетах переиграла первую ракетку мира в финальном матче мейджора
7B. Тай-брейк на 34 очка и 3 часа битвы. Известны чемпионы Aus Open 2025 в паре
Харри Хелиеваара и Генри Паттен в трех сетах одолели тандем Симоне Болелли / Андре Вавассори
8. Удержались в десятке. Украина заняла 8-е место в мужской эстафете
Победителями в четвертый раз стали французы
9A. ЮЧЕ. Шейгас завершила спринт на 12-й позиции, другие украинки вне топ-40
Татьяна Тарасюк не стартовала в гонке
9B. Разгромная победа. Фаниян одолел оппонента в титульном поединке
Украинский боксер защитил пояс WBO Global
9C. Первая победа с 2019 года. Постол одолел аргентинца в непростом поединке
Андрес Техада дал конкурентный бой бывшему чемпиону
10A. Невероятная Жанмонно, четвертая победа Франции и возвращение норвежцев
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10B. Новый тренер Красных дьяволов: конфликтовал с Роналду, провалился в Наполи
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