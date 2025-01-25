ОФИЦИАЛЬНО. Покупали за 95 миллионов. МЮ отправил вингера в Ла Лигу

Испанский клуб Бетис подтвердил переход вингера Антони из Манчестер Юнайтед. Бразильский игрок перебрался в новую команду на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.

В 2022 году Антони перебрался в МЮ за 95 миллионов евро из Аякса. Несмотря на то, что игрок забил в каждом из трех первых матчей, далее у футболиста не пошло.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок забил 1 гол в 14 матчах.