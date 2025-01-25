ОФИЦИАЛЬНО. Покупали за 95 миллионов. МЮ отправил вингера в Ла Лигу
Антони перешел в Бетис
Испанский клуб Бетис подтвердил переход вингера Антони из Манчестер Юнайтед. Бразильский игрок перебрался в новую команду на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.
В 2022 году Антони перебрался в МЮ за 95 миллионов евро из Аякса. Несмотря на то, что игрок забил в каждом из трех первых матчей, далее у футболиста не пошло.
В нынешнем сезоне 24-летний игрок забил 1 гол в 14 матчах.
📣 OFICIAL | El #RealBetis y el @ManUtd acuerdan la cesión de Antony ✍✅— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 25, 2025
¡Bienvenido al Villamarín! 😃💚
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