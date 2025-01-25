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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Покупали за 95 миллионов. МЮ отправил вингера в Ла Лигу
Англия
25 января 2025, 20:06 | Обновлено 25 января 2025, 20:25
858
1

ОФИЦИАЛЬНО. Покупали за 95 миллионов. МЮ отправил вингера в Ла Лигу

Антони перешел в Бетис

25 января 2025, 20:06 | Обновлено 25 января 2025, 20:25
858
1
ОФИЦИАЛЬНО. Покупали за 95 миллионов. МЮ отправил вингера в Ла Лигу
ФК Бетис. Антони

Испанский клуб Бетис подтвердил переход вингера Антони из Манчестер Юнайтед. Бразильский игрок перебрался в новую команду на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.

В 2022 году Антони перебрался в МЮ за 95 миллионов евро из Аякса. Несмотря на то, что игрок забил в каждом из трех первых матчей, далее у футболиста не пошло.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок забил 1 гол в 14 матчах.

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Манчестер Юнайтед Бетис трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ла Лига Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Бетис
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Комментарии 1
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GloryUkraine
У нього з психікою проблеми, тому і не заграв у МЮ.
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