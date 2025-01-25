Боруссия Д готовится к Шахтеру, победа Баварии, битва Лейпцига и Байера
Ряд топ-матчей состоялись в туре Бундеслиги
Боруссия Дортмунд после четырех кряду поражений и смены тренера не вернулась на победный путь и сыграла 2:2 с Вердером. При этом дортмундцы с 21-й минуты действовали в меньшинстве.
В середине недели Боруссия сыграет с Шахтером в последнем матче основного этапа Лиги чемпионов.
Бавария обыграла Фрайбург и с 48 очками остается лидером, а главный преследователь, Байер, сыграл вничью с Лейпцигом и теперь отстает на шесть пунктов.
Чемпионат Германии. 19-й тур
Боруссия Дортмунд – Вердер 2:2
Голы: Гирасси, 28, Фредль, 51 (в свои ворота) – Биттенкурт, 65, Дукш, 72
Фрайбург – Бавария 1:2
Голы: Гинтер, 68 – Кейн, 15, Мин, 54
Лейпциг – Байер 2:2
Голы: Раум, 41, Тапсода, 84 (в свои ворота – Шик, 18, Гарсия, 36
Майнц – Штутгарт 2:0
Голы: Вейпер, 29, Качи, 86
Аугсбург – Хайденхайм 2:1
Голы: Матсима, 45, Шлоттербек, 90+2 – Маинка, 76
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