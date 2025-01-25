Боруссия Д готовится к Шахтеру, победа Баварии, битва Лейпцига и Байера

Боруссия Дортмунд после четырех кряду поражений и смены тренера не вернулась на победный путь и сыграла 2:2 с Вердером. При этом дортмундцы с 21-й минуты действовали в меньшинстве.

В середине недели Боруссия сыграет с Шахтером в последнем матче основного этапа Лиги чемпионов.

Бавария обыграла Фрайбург и с 48 очками остается лидером, а главный преследователь, Байер, сыграл вничью с Лейпцигом и теперь отстает на шесть пунктов.

Чемпионат Германии. 19-й тур

Боруссия Дортмунд – Вердер 2:2

Голы: Гирасси, 28, Фредль, 51 (в свои ворота) – Биттенкурт, 65, Дукш, 72

Фрайбург – Бавария 1:2

Голы: Гинтер, 68 – Кейн, 15, Мин, 54

Лейпциг – Байер 2:2

Голы: Раум, 41, Тапсода, 84 (в свои ворота – Шик, 18, Гарсия, 36

Майнц – Штутгарт 2:0

Голы: Вейпер, 29, Качи, 86

Аугсбург – Хайденхайм 2:1

Голы: Матсима, 45, Шлоттербек, 90+2 – Маинка, 76

Турнирная таблица