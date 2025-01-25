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25 января 2025, 18:31 | Обновлено 25 января 2025, 18:45
206
2

Боруссия Д готовится к Шахтеру, победа Баварии, битва Лейпцига и Байера

Ряд топ-матчей состоялись в туре Бундеслиги

25 января 2025, 18:31 | Обновлено 25 января 2025, 18:45
206
2
Боруссия Д готовится к Шахтеру, победа Баварии, битва Лейпцига и Байера
Getty Images/Global Images Ukraine

Боруссия Дортмунд после четырех кряду поражений и смены тренера не вернулась на победный путь и сыграла 2:2 с Вердером. При этом дортмундцы с 21-й минуты действовали в меньшинстве.

В середине недели Боруссия сыграет с Шахтером в последнем матче основного этапа Лиги чемпионов.

Бавария обыграла Фрайбург и с 48 очками остается лидером, а главный преследователь, Байер, сыграл вничью с Лейпцигом и теперь отстает на шесть пунктов.

Чемпионат Германии. 19-й тур

Боруссия Дортмунд – Вердер 2:2
Голы: Гирасси, 28, Фредль, 51 (в свои ворота) – Биттенкурт, 65, Дукш, 72

Фрайбург – Бавария 1:2
Голы: Гинтер, 68 – Кейн, 15, Мин, 54

Лейпциг – Байер 2:2
Голы: Раум, 41, Тапсода, 84 (в свои ворота – Шик, 18, Гарсия, 36

Майнц – Штутгарт 2:0
Голы: Вейпер, 29, Качи, 86

Аугсбург – Хайденхайм 2:1
Голы: Матсима, 45, Шлоттербек, 90+2 – Маинка, 76

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Чому Компані ігнорував Даєра,тепер напевно дійшло,гарний пас на Кейна(Тотем в умі),Мусала після травми далі (туди-сюди) гра так собі але і конкуренти відстають,і питання чому Фр-г не грав всю гру як другу половину 2го тайму,Баерн був в напрязі.
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0
adidas777
Борусія і після зміни тренера поки що ніяка...
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0
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