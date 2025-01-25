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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
25.01.2025 19:30 – FT 3 : 1
Челси
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Англия
25 января 2025, 21:26 | Обновлено 25 января 2025, 22:06
1738
15

Ляп Хусанова, топ-игра Мармуша, гол Холанда. Ман Сити переиграл Челси

Манчестерская команда одержала волевую победу

25 января 2025, 21:26 | Обновлено 25 января 2025, 22:06
1738
15
Ляп Хусанова, топ-игра Мармуша, гол Холанда. Ман Сити переиграл Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Обе команды в этом сезоне не станут чемпионами, но обе соревнуются за Лигу чемпионов. Победитель матча был бы в топ-4, а проигравший оттуда бы выпадал или туда не поднялся бы.

Пеп Гвардиола сразу бросил в бой новичков своей команды. И они сразу стали заметными фигурами – Мармуш в первой же атаке пробил по чужим воротам, а Хусанов отличился с отрицательной стороны. Сначала узбек привез себе гол, неудачно сбрасывая Эдерсону, в результате чего Мадуэке бил по пустым воротам, а затем заработал желтую карточку и несколько раз обрезался.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако, забегая вперед, только стартовые минуты стали для Хусанова плохими, дальше он освоился и несколько раз уверенно либо отбирал мяч, либо выигрывал борьбу, либо блокировал чужие удары. Сыграл центрбек немного больше тайма и был заменен на Стоунза.

У «Манчестер Сити» повсюду успевал Гвардиол – и у своих ворот ликвидировать угрозу, и в атаку сходить. Неудивительно, что именно он сравнял счет в конце тайма, сыграв на добивании после удара Нунеса.

Вторая половина стартовала не так ярко, как первая, но в ней снова была активность Мармуша, который провел замечательную игру и показал, что при таком уровне будет отличным усилением для «Сити».

Getty Images/Global Images Ukraine

А команда хозяев перебрала инициативу и наконец дожала гостей, решивших играть от защиты. Сначала Холанд воспользовался грубой ошибкой Санчеса и перебросил того издалека, а в конце матча отдал эффектную голевую передачу на Фодена, реализовавшего выход один на один и установившего счет 3:1.

Как следствие, «Челси» выпал из топ-4, а «Ман Сити» туда поднялся.

Английская Премьер-лига. 25 тур

«Манчестер Сити» – «Челси» – 3:1

Голы: Гвардиол, 41, Холланд, 68 , Фоден, 83 – Мадуэке, 3

Предупреждения: Хусанов, 4, Ковачич, 82 – Колвилл, 25, Кайседо, 57, Бернарду, 78

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Нунес, Хусанов (Стоунз, 54), Аканджи, Гвардиол – Ковачич, Гюндоган – Бернарду, Мармуш (де Брюйне, 74), Фоден – Холланд

«Челси»: Санчес – Джеймс (Гюсто, 74), Чалоба, Колвилл, Кукурелья – Кайседо, Энцо – Мадуэке, Палмер, Санчо (Нето, 74)– Джексон (Кунку, 61)

Арбитр: Джон Брукс

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси Манчестер Сити - Челси отчеты Абдукодир Хусанов Омар Мармуш Эрлинг Холанд
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 15
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Pavel_i_CO
Чурка начудив.. Хай плов готує на всю команду
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0
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( ͡° ͜ʖ ͡°)
Пудрык вряд ли бы помог, его уровень это УПЛ. 
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pol-55
Н.Джексон сьогодні напартачив,могло для Челсі скластись по іншому,а так *маємо що маємо* в МС наступні тури жесть,як їх пройдуть успішно то ще можуть...
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0
OKs100
Хусанов топ, отправится в аренду в Линкольн Сити.
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0
😼
Як я і прогнозував, що Холанд сьогодні на забиває голів  
Саме його голи стали вирішальними
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0
Андрій Шевченко
Узбека відправлять назад шаурму продавати. 
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0
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pricolist
Челсі з таким підбором гравців більшу частину матча тупо сидів в автобусі і на половину поля Сіті інколи ледь переходив. Перемога Сіті сьогодні повністю заслужена, ну і Санчез дурень, підвів команду у вирішальний момент 
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0
Harun Bakircioğlu
В первые 20 минут Челси могли вести 3:0, но облажались с элементарной реализацией, расслабили булки и получили по полной.
Сити возвращается в лигочемпионскую гонку на 4-е место, вокруг которого танцы как в той детской игре про стулья.
А Гвардиола продолжает издеваться над своими бывшими ассистентами.
Мармуш однозначно усилит МС, Хусанов пока что нет.
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0
Дыряво с пердя🤣
Без Мишки☝️ епут челси все подряд и во все щели 👉👌как нашу дыр очку 36-ю
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-1
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