Ляп Хусанова, топ-игра Мармуша, гол Холанда. Ман Сити переиграл Челси

Обе команды в этом сезоне не станут чемпионами, но обе соревнуются за Лигу чемпионов. Победитель матча был бы в топ-4, а проигравший оттуда бы выпадал или туда не поднялся бы.

Пеп Гвардиола сразу бросил в бой новичков своей команды. И они сразу стали заметными фигурами – Мармуш в первой же атаке пробил по чужим воротам, а Хусанов отличился с отрицательной стороны. Сначала узбек привез себе гол, неудачно сбрасывая Эдерсону, в результате чего Мадуэке бил по пустым воротам, а затем заработал желтую карточку и несколько раз обрезался.

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Однако, забегая вперед, только стартовые минуты стали для Хусанова плохими, дальше он освоился и несколько раз уверенно либо отбирал мяч, либо выигрывал борьбу, либо блокировал чужие удары. Сыграл центрбек немного больше тайма и был заменен на Стоунза.

У «Манчестер Сити» повсюду успевал Гвардиол – и у своих ворот ликвидировать угрозу, и в атаку сходить. Неудивительно, что именно он сравнял счет в конце тайма, сыграв на добивании после удара Нунеса.

Вторая половина стартовала не так ярко, как первая, но в ней снова была активность Мармуша, который провел замечательную игру и показал, что при таком уровне будет отличным усилением для «Сити».

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А команда хозяев перебрала инициативу и наконец дожала гостей, решивших играть от защиты. Сначала Холанд воспользовался грубой ошибкой Санчеса и перебросил того издалека, а в конце матча отдал эффектную голевую передачу на Фодена, реализовавшего выход один на один и установившего счет 3:1.

Как следствие, «Челси» выпал из топ-4, а «Ман Сити» туда поднялся.

Английская Премьер-лига. 25 тур

«Манчестер Сити» – «Челси» – 3:1

Голы: Гвардиол, 41, Холланд, 68 , Фоден, 83 – Мадуэке, 3

Предупреждения: Хусанов, 4, Ковачич, 82 – Колвилл, 25, Кайседо, 57, Бернарду, 78

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Нунес, Хусанов (Стоунз, 54), Аканджи, Гвардиол – Ковачич, Гюндоган – Бернарду, Мармуш (де Брюйне, 74), Фоден – Холланд

«Челси»: Санчес – Джеймс (Гюсто, 74), Чалоба, Колвилл, Кукурелья – Кайседо, Энцо – Мадуэке, Палмер, Санчо (Нето, 74)– Джексон (Кунку, 61)

Арбитр: Джон Брукс

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА