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Манчестер Сити
25.01.2025 19:30 - : -
Челси
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Англия
24 января 2025, 22:00 |
269
0

Манчестер Сити – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25 тура Английской Премьер-лиги

24 января 2025, 22:00 |
269
0
Манчестер Сити – Челси. Текстовая трансляция матча
Х. Манчестер Сити

В субботу, 25 января, состоится поединок 25 тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Челси». Игра пройдет на арене «Этихад» в Манчестере, начало – в 19:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Манчестер Сити» после поразительной серии из шести матчей без поражений неожиданно уступил «ПСЖ» в Лиге чемпионов (2:4), потеряв преимущество в два мяча. Впереди команду Гвардиолы ждет сложный отрезок в АПЛ, который начнется матчем против «Челси», а дальше будут встречи с Арсеналом», «Ливерпулем» и другими сильными соперниками. Лондонцы, хотя и вернулись в набор очков после неудач, имеют неутешительную статистику встреч с «Сити» – 8 поражений в 10 последних матчах. Манчестерцы уже усилили состав несколькими новичками, тогда как «Челси» остается пассивным на рынке, имея значительные кадровые потери.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» в украинкой версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
25 января 2025 -
19:30
Челси
Победа Ман Сити 2.11 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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