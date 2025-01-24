В субботу, 25 января, состоится поединок 25 тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Челси». Игра пройдет на арене «Этихад» в Манчестере, начало – в 19:30 по киевскому времени.

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«Манчестер Сити» после поразительной серии из шести матчей без поражений неожиданно уступил «ПСЖ» в Лиге чемпионов (2:4), потеряв преимущество в два мяча. Впереди команду Гвардиолы ждет сложный отрезок в АПЛ, который начнется матчем против «Челси», а дальше будут встречи с Арсеналом», «Ливерпулем» и другими сильными соперниками. Лондонцы, хотя и вернулись в набор очков после неудач, имеют неутешительную статистику встреч с «Сити» – 8 поражений в 10 последних матчах. Манчестерцы уже усилили состав несколькими новичками, тогда как «Челси» остается пассивным на рынке, имея значительные кадровые потери.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» в украинкой версии сайта.