В субботу, 25 января, прошел матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:1.

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«Горожане» вернулись в топ-4 АПЛ, имея в активе теперь 41 очко. «Челси 40 очков и шестая позиция.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик пропустил этот матч из-за отстранения на фоне допингового скандала.

АПЛ. 22-й тур, 25 января.

Манчестер Сити – Челси – 3:1

Голы: Гвардиол, 42, Холанд, 68, Фоден, 87 – Мадуэке, 3.

Видеообзор ожидается позже...