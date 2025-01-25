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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
25.01.2025 19:30 – FT 3 : 1
Челси
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Англия
25 января 2025, 21:30 |
1264
0

Ман Сити – Челси – 3:1. Без Мудрика игра не идет. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ

25 января 2025, 21:30 |
1264
0
Ман Сити – Челси – 3:1. Без Мудрика игра не идет. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Челси

В субботу, 25 января, прошел матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Горожане» вернулись в топ-4 АПЛ, имея в активе теперь 41 очко. «Челси 40 очков и шестая позиция.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик пропустил этот матч из-за отстранения на фоне допингового скандала.

АПЛ. 22-й тур, 25 января.

Манчестер Сити – Челси – 3:1

Голы: Гвардиол, 42, Холанд, 68, Фоден, 87 – Мадуэке, 3.

Видеообзор ожидается позже...

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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