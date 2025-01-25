Ман Сити – Челси – 3:1. Без Мудрика игра не идет. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ
В субботу, 25 января, прошел матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад». Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:1.
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«Горожане» вернулись в топ-4 АПЛ, имея в активе теперь 41 очко. «Челси 40 очков и шестая позиция.
Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик пропустил этот матч из-за отстранения на фоне допингового скандала.
АПЛ. 22-й тур, 25 января.
Манчестер Сити – Челси – 3:1
Голы: Гвардиол, 42, Холанд, 68, Фоден, 87 – Мадуэке, 3.
События матча
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