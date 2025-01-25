25 января на «Этихад» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда при Гвардиоле установила практически безоговорочное доминирование в английском футболе, а в 2023-м году наконец-то выиграла Лигу чемпионов. Все эти успехи, похоже, вызвали переоценку своих сил, и после потери ключевого футболиста, Родри, в прошлом сезоне горожане откровенно посыпались, и Гвардиола долго не мог это исправить. 1 победа за 13 матчей - сложно вспомнить, когда в последний раз была столь черная полоса. Только в январе заодно выйдя на трансферный рынок, положение стабилизировали, снова начав выигрывать. Хотя с Брентфордом, ведя до 82-й минуты 2:0, упустили победу. Разгромив Ипсвич, в Лиге чемпионов с ПСЖ, опять забив дважды, и вовсе получили поражения. Теперь нужно только побеждать Брюгге в следующий мид-уик.

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Челси

Клуб летом сменил наставника. Почеттино обеспечил подъем только на шестое место в АПЛ и проиграл Кубок Лиги, и Боули его снял без особенных раздумий уже после первого года работы. Казалось бы, у Марески получается почти все - ну разве что в Кубке Лиги его подопечные быстро вылетели. Зато они победили во всех матчах Лиги конференций осенью, несмотря на то, что там играли резервисты. А Палмер и компания к концу 2024-го года выбрались на 2-е место в АПЛ! Но еще перед Рождеством начался спад, в рамках которого синие выиграли только у скромнейшего Моркема в кубке, а в Премьер-Лиге, чередуя ничьи и поражения, вывалились из топ-5. И только с Вулверхэмптоном наконец-то оформили уверенные 3:1.

Статистика личных встреч

В последний раз синие выигрывали в 2021-м году, когда сенсационно победили в финале Лиги чемпионов. Оба последних поединка, в 2024-м, закончились сухими успехами горожан.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев, но насколько легко они упускают преимущество. Лучше брать ставку на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).