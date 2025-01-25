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Чемпионат Португалии
Каза Пия
25.01.2025 20:00 – FT 3 : 1
Бенфика
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Португалия
25 января 2025, 22:07 | Обновлено 25 января 2025, 22:22
1707
8

Фиаско Трубина. Бенфика сенсационно проиграла Каза Пия

«Орлы» уступили в чемпионате Португалии

25 января 2025, 22:07 | Обновлено 25 января 2025, 22:22
1707
8
Фиаско Трубина. Бенфика сенсационно проиграла Каза Пия
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В субботу, 25 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Португалии между командами «Каза Пия» и «Бенфика».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу Мунисипал де Риу-Майор» в Риу-Майор.

Гости потерпели сенсационное поражение в матче. «Бенфика» вышла первой вперед – на 14-й минуте забил Анхель Ди Мария. Сравняли хозяева счет на 32-й минуте усилиями Кассиано, а на 60-й минуте Нуно Морейра вывел «Каза Пию» вперед. Точку в матче поставил Ливолан на 90+4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полный матч провел украинский вратарь Анатолий Трубин.

«Бенфика» после этого матча продолжает занимать в турнирной таблице чемпионата второе место с 41 очком. У клуба «Каза Пия» 30 очков и шестая позиция. Лидером чемпионата является «Спортинг» с 44 очками.

Чемпионат Португалии по футболу. 19-й тур, 25 января.

Каза Пия – Бенфика – 3:1
Голы: Кассиано, 32, Морейра, 60, Ливолан, 90+4 – Ди Мария, 14.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Каза Пия Анхель Ди Мария Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Golhrenshtanga
Від Барси п'ять,від Кацапіі три
Щось якийсь дирявий він
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+4
Перший Серед Рівних
Клоун трубін переоцінена бездарність
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+3
Alehandro
Точно не Трубіна день: 3 удари в ствір - 3 голи
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+3
Перший Серед Рівних
правильно сказав якийсь португальський журналіст: з таким голкіпером все що треба - це влучити в створ.
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+1
Обсервер Влад
Що Лунін, що Трубін - обидва однаково діряві. Розпіарені бокопори
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+1
GloryUkraine
Щось у Турбіна пішло не так. 
Ответить
+1
saltim
Просто женился пацан . Видимо в шоке еще.
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0
TolsTIyELF
Перший гол - помилковий пас заща перехоплення і гол із пол ноги іншого заща.
Другий - гол після контри.
Третій теж контра і один на один.
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-2
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