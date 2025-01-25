Фиаско Трубина. Бенфика сенсационно проиграла Каза Пия

В субботу, 25 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Португалии между командами «Каза Пия» и «Бенфика».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу Мунисипал де Риу-Майор» в Риу-Майор.

Гости потерпели сенсационное поражение в матче. «Бенфика» вышла первой вперед – на 14-й минуте забил Анхель Ди Мария. Сравняли хозяева счет на 32-й минуте усилиями Кассиано, а на 60-й минуте Нуно Морейра вывел «Каза Пию» вперед. Точку в матче поставил Ливолан на 90+4.

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Полный матч провел украинский вратарь Анатолий Трубин.

«Бенфика» после этого матча продолжает занимать в турнирной таблице чемпионата второе место с 41 очком. У клуба «Каза Пия» 30 очков и шестая позиция. Лидером чемпионата является «Спортинг» с 44 очками.

Чемпионат Португалии по футболу. 19-й тур, 25 января.

Каза Пия – Бенфика – 3:1

Голы: Кассиано, 32, Морейра, 60, Ливолан, 90+4 – Ди Мария, 14.

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