Фиаско Трубина. Бенфика сенсационно проиграла Каза Пия
«Орлы» уступили в чемпионате Португалии
В субботу, 25 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Португалии между командами «Каза Пия» и «Бенфика».
Игра прошла на стадионе «Эштадиу Мунисипал де Риу-Майор» в Риу-Майор.
Гости потерпели сенсационное поражение в матче. «Бенфика» вышла первой вперед – на 14-й минуте забил Анхель Ди Мария. Сравняли хозяева счет на 32-й минуте усилиями Кассиано, а на 60-й минуте Нуно Морейра вывел «Каза Пию» вперед. Точку в матче поставил Ливолан на 90+4.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Полный матч провел украинский вратарь Анатолий Трубин.
«Бенфика» после этого матча продолжает занимать в турнирной таблице чемпионата второе место с 41 очком. У клуба «Каза Пия» 30 очков и шестая позиция. Лидером чемпионата является «Спортинг» с 44 очками.
Чемпионат Португалии по футболу. 19-й тур, 25 января.
Каза Пия – Бенфика – 3:1
Голы: Кассиано, 32, Морейра, 60, Ливолан, 90+4 – Ди Мария, 14.
⏹ Termina a partida.#CPACSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/MlBBlbZGZN— SL Benfica (@SLBenfica) January 25, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Ингульца» рассказал о проблемах со стадионом
25 января Мэдисон переиграла первую ракетку мира и стала чемпионкой в Мельбурне
Щось якийсь дирявий він
Другий - гол після контри.
Третій теж контра і один на один.