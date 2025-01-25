Трубин – в основе. Известен состав Бенфики на игру против Каса Пиа

В субботу, 25 января состоится матч 19-го тура чемпионата Португалии между командами «Каса Пиа» и «Бенфика».

Игра пройдет на стадионе «Эштадиу Мунисипал де Риу-Майор» в Риу-Майор.

Наставник гостей определился со стартовым составом на матч. Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут матча.

Начало поединка запланировано на 20:00 по киевскому времени.