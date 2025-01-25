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  4. Трубин – в основе. Известен состав Бенфики на игру против Каса Пиа
Португалия
25 января 2025, 19:30 |
58
0

Трубин – в основе. Известен состав Бенфики на игру против Каса Пиа

Матч начнется в 20:00

25 января 2025, 19:30 |
58
0
Трубин – в основе. Известен состав Бенфики на игру против Каса Пиа
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 января состоится матч 19-го тура чемпионата Португалии между командами «Каса Пиа» и «Бенфика».

Игра пройдет на стадионе «Эштадиу Мунисипал де Риу-Майор» в Риу-Майор.

Наставник гостей определился со стартовым составом на матч. Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут матча.

Начало поединка запланировано на 20:00 по киевскому времени.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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