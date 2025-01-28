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Чемпионат Португалии
АВС
27.01.2025 22:15 – FT 1 : 0
Жил Висенте
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Португалия
28 января 2025, 05:19 | Обновлено 28 января 2025, 05:30
225
0

Какое место у Бенфики? Таблица чемпионата Португалии после 19-го тура

«Спортинг» оторвался на шесть очков от второго места

28 января 2025, 05:19 | Обновлено 28 января 2025, 05:30
225
0
Какое место у Бенфики? Таблица чемпионата Португалии после 19-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

С 24 по 28 января прошел 19 тур чемпионата Португалии.

«Бенфика» вместе с Анатолием Трубиным неожиданно уступила клубу «Каза Пия». Финальный счет встречи – 1:3.

Другой гранд португальского футбола «Порту» также не смог победить, потеряв очки в игре с «Санта-Кларой» – 1:1.

В свою очередь лидер первенства «Спортинг» уверенно обыграл «Насьонал» со счетом 2:0.

Чемпионат Португалии. 19-й тур, 24-27 января

«Спортинг» – «Насьонал» – 2:0

Голы: Тринкау, 45+1, Симоэш, 90

«Арока» – «Морейренсе» – 1:0

Гол: Хасон, 70

«Фамаликау» – «Эштрела Амадора» – 0:0

«Фаренсе» – «Риу Аве» – 1:2

Голы: Томане, 83 (пен.) – Бондозо, 22, Клейтон, 59

АВС – «Жил Висенте» – 1:0

Гол: Меркадо, 55

«Каза Пия» – «Бенфика» – 3:1

Голы: Кассиано, 32, Морейра, 60, Ливолан, 90+4 – Ди Мария, 14

«Эшторил» – «Витория Гимараеш» – 1:0

«Портум – «Санта-Клара» – 1:1

«Брага» – «Боавишта» – 3:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 19 15 2 2 53 - 14 47
2 Бенфика 19 13 2 4 43 - 14 41
3 Порту 19 13 2 4 42 - 15 41
4 Брага 19 11 4 4 34 - 19 37
5 Санта Клара 19 10 2 7 21 - 20 32
6 Каза Пия 19 8 6 5 25 - 23 30
7 Витория Гимараеш 19 6 8 5 28 - 25 26
8 Эшторил 19 6 6 7 22 - 30 24
9 Риу Аве 19 6 5 8 20 - 32 23
10 Морейренсе 19 6 5 8 22 - 26 23
11 Жил Висенте 19 5 7 7 22 - 28 22
12 Фамаликау 19 4 9 6 20 - 24 21
13 Арока 19 5 4 10 16 - 30 19
14 Насьонал 19 5 4 10 16 - 26 19
15 АВС 19 3 9 7 15 - 27 18
16 Эштрела Амадора 19 4 5 10 16 - 30 17
17 Фаренсе 19 3 6 10 12 - 25 15
18 Боавишта 19 2 6 11 13 - 32 12
Полная таблица

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Меркадо (АВС).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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