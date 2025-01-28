Какое место у Бенфики? Таблица чемпионата Португалии после 19-го тура

С 24 по 28 января прошел 19 тур чемпионата Португалии.

«Бенфика» вместе с Анатолием Трубиным неожиданно уступила клубу «Каза Пия». Финальный счет встречи – 1:3.

Другой гранд португальского футбола «Порту» также не смог победить, потеряв очки в игре с «Санта-Кларой» – 1:1.

В свою очередь лидер первенства «Спортинг» уверенно обыграл «Насьонал» со счетом 2:0.

Чемпионат Португалии. 19-й тур, 24-27 января

«Спортинг» – «Насьонал» – 2:0

Голы: Тринкау, 45+1, Симоэш, 90

«Арока» – «Морейренсе» – 1:0

Гол: Хасон, 70

«Фамаликау» – «Эштрела Амадора» – 0:0

«Фаренсе» – «Риу Аве» – 1:2

Голы: Томане, 83 (пен.) – Бондозо, 22, Клейтон, 59

АВС – «Жил Висенте» – 1:0

Гол: Меркадо, 55

«Каза Пия» – «Бенфика» – 3:1

Голы: Кассиано, 32, Морейра, 60, Ливолан, 90+4 – Ди Мария, 14

«Эшторил» – «Витория Гимараеш» – 1:0

«Портум – «Санта-Клара» – 1:1

«Брага» – «Боавишта» – 3:0

Турнирная таблица