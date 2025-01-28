Какое место у Бенфики? Таблица чемпионата Португалии после 19-го тура
«Спортинг» оторвался на шесть очков от второго места
С 24 по 28 января прошел 19 тур чемпионата Португалии.
«Бенфика» вместе с Анатолием Трубиным неожиданно уступила клубу «Каза Пия». Финальный счет встречи – 1:3.
Другой гранд португальского футбола «Порту» также не смог победить, потеряв очки в игре с «Санта-Кларой» – 1:1.
В свою очередь лидер первенства «Спортинг» уверенно обыграл «Насьонал» со счетом 2:0.
Чемпионат Португалии. 19-й тур, 24-27 января
«Спортинг» – «Насьонал» – 2:0
Голы: Тринкау, 45+1, Симоэш, 90
«Арока» – «Морейренсе» – 1:0
Гол: Хасон, 70
«Фамаликау» – «Эштрела Амадора» – 0:0
«Фаренсе» – «Риу Аве» – 1:2
Голы: Томане, 83 (пен.) – Бондозо, 22, Клейтон, 59
АВС – «Жил Висенте» – 1:0
Гол: Меркадо, 55
«Каза Пия» – «Бенфика» – 3:1
Голы: Кассиано, 32, Морейра, 60, Ливолан, 90+4 – Ди Мария, 14
«Эшторил» – «Витория Гимараеш» – 1:0
«Портум – «Санта-Клара» – 1:1
«Брага» – «Боавишта» – 3:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|19
|15
|2
|2
|53 - 14
|47
|2
|Бенфика
|19
|13
|2
|4
|43 - 14
|41
|3
|Порту
|19
|13
|2
|4
|42 - 15
|41
|4
|Брага
|19
|11
|4
|4
|34 - 19
|37
|5
|Санта Клара
|19
|10
|2
|7
|21 - 20
|32
|6
|Каза Пия
|19
|8
|6
|5
|25 - 23
|30
|7
|Витория Гимараеш
|19
|6
|8
|5
|28 - 25
|26
|8
|Эшторил
|19
|6
|6
|7
|22 - 30
|24
|9
|Риу Аве
|19
|6
|5
|8
|20 - 32
|23
|10
|Морейренсе
|19
|6
|5
|8
|22 - 26
|23
|11
|Жил Висенте
|19
|5
|7
|7
|22 - 28
|22
|12
|Фамаликау
|19
|4
|9
|6
|20 - 24
|21
|13
|Арока
|19
|5
|4
|10
|16 - 30
|19
|14
|Насьонал
|19
|5
|4
|10
|16 - 26
|19
|15
|АВС
|19
|3
|9
|7
|15 - 27
|18
|16
|Эштрела Амадора
|19
|4
|5
|10
|16 - 30
|17
|17
|Фаренсе
|19
|3
|6
|10
|12 - 25
|15
|18
|Боавишта
|19
|2
|6
|11
|13 - 32
|12
События матча
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