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Чемпионат Италии
Наполи
25.01.2025 19:00 – FT 2 : 1
Ювентус
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Италия
25 января 2025, 21:01 | Обновлено 25 января 2025, 21:58
436
1

Конте против Ювентуса. Наполи нанес сопернику первое поражение в сезоне

Лидер чемпионата идет в отрыв

25 января 2025, 21:01 | Обновлено 25 января 2025, 21:58
436
1
Конте против Ювентуса. Наполи нанес сопернику первое поражение в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Наполи в матче чемпионата Италии на своем поле обыграл Ювентус со счетом 2:1. Экс-тренер туринцев Антонио Конте нанес Ювентусу первое поражение в текущем сезоне Серии A.

Наполи до матча Интера уходит в отрыв от действующего чемпиона на шесть очков, а Ювентус обстается пятым с отставанием от лидера в 16 пунктов.

Чемпионат Италии. 22-й тур

Наполи – Ювентус 2:1
Голы: Ангисса, 57, Лукаку, 69 (с пен) – Коло Муани, 43

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Брахмани, Жезус, Спинаццола, Ангисса, Лоботка (Гилмор, 88), Мактоминей, Политано (Мазоччи, 82), Нерес, Лукаку (Симеоне, 89)

Ювентус: Ди Григорио, Маккенни, Гатти, Калюлю, Камбьясо (Савона, 65), Тюрам, Локателли (Дуглас Луис, 75), Коопмейнерс, Цылдыз (Мбангила, 65), Гонсалес, Коло Муани (Влахович, 82)

События матча

69’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромелу Лукаку (Наполи).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Ювентус).
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Наполи Ювентус Наполи - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashko57
Наконец то опустили Мотту на землю. Первый гол- Камбьязо, второй - Локателли. А у Мотты они лучшие, их призвание выходить на замену. Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Начинают хорошо, а затем футбол Алегри.  
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