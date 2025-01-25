Конте против Ювентуса. Наполи нанес сопернику первое поражение в сезоне

Наполи в матче чемпионата Италии на своем поле обыграл Ювентус со счетом 2:1. Экс-тренер туринцев Антонио Конте нанес Ювентусу первое поражение в текущем сезоне Серии A.

Наполи до матча Интера уходит в отрыв от действующего чемпиона на шесть очков, а Ювентус обстается пятым с отставанием от лидера в 16 пунктов.

Чемпионат Италии. 22-й тур

Наполи – Ювентус 2:1

Голы: Ангисса, 57, Лукаку, 69 (с пен) – Коло Муани, 43

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Брахмани, Жезус, Спинаццола, Ангисса, Лоботка (Гилмор, 88), Мактоминей, Политано (Мазоччи, 82), Нерес, Лукаку (Симеоне, 89)

Ювентус: Ди Григорио, Маккенни, Гатти, Калюлю, Камбьясо (Савона, 65), Тюрам, Локателли (Дуглас Луис, 75), Коопмейнерс, Цылдыз (Мбангила, 65), Гонсалес, Коло Муани (Влахович, 82)